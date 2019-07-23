СМИ назвали имя разбившегося на вертолете в Средиземном море россиянина

СМИ назвали имя разбившегося на вертолете в Средиземном море россиянина

По данным газеты Livorno Today, пилотом разбившегося в Средиземном море вертолета был россиянин Максим Сычев. Он увлекался дайвингом и был владельцем воздушного судна

Фото: msychev1 / Facebook

Россиянина, который был на разбившемся в Средиземном море вертолете, звали Максим Сычев, сообщает издание Livorno Today.

По данным издания, Сычеву было 37 лет, он увлекался дайвингом и был пилотом-энтузиастом и владельцем разбившегося вертолета. Согласно данным ресурса Flightradar, разбившийся вертолет был в частном владении и совершал полеты также 17 и 18 июля.

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение 22 июля около семи часов вечера по местному времени.

Он вылетел из итальянского города Масса и должен был приземлиться в Ольбии на острове Сардиния, однако упал в воду в районе острова Горгона.