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СМИ назвали имя разбившегося на вертолете в Средиземном море россиянина
По данным газеты Livorno Today, пилотом разбившегося в Средиземном море вертолета был россиянин Максим Сычев. Он увлекался дайвингом и был владельцем воздушного судна
Фото: msychev1 / Facebook

Россиянина, который был на разбившемся в Средиземном море вертолете, звали Максим Сычев, сообщает издание Livorno Today.

По данным издания, Сычеву было 37 лет, он увлекался дайвингом и был пилотом-энтузиастом и владельцем разбившегося вертолета. Согласно данным ресурса Flightradar, разбившийся вертолет был в частном владении и совершал полеты также 17 и 18 июля.

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение 22 июля около семи часов вечера по местному времени.

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Двое россиян погибли при крушении вертолета у побережья Италии

Он вылетел из итальянского города Масса и должен был приземлиться в Ольбии на острове Сардиния, однако упал в воду в районе острова Горгона.

СМИ сообщили, что на борту вертолета находились двое граждан России — мужчина и женщина. Тело женщины нашли внутри вертолета, поиски тела мужчины пока продолжаются.

В посольстве России в Италии РБК подтвердили, что на борту машины находились двое граждан страны 

Спасательные службы продолжают работу на месте крушения и поиски тела мужчины.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Вертолет, Италия
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