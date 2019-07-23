Двое россиян погибли при крушении вертолета у побережья Италии

Вылетевший из города Масса на Сицилию вертолет упал рядом с островом Горгона в Средиземном море. На его борту находились двое россиян — мужчина и женщина. Спасатели ищут мужчину, который числится пропавшим без вести

Место крушения вертолета (Фото: vigilfuoco.it)

Вертолет, на борту которого находились двое граждан России, потерпел крушение близ итальянского острова Горгона (провинция Ливорно), упав в воды Лигурийского моря (часть Средиземного моря). Об этом сообщает La Gazzetta di Massa e Carrara.

По данным газеты, вертолет вылетел из аэропорта Масса-Чинкуале в городе Масса (провинция Гроссето) вечером 22 июля. Он должен был приземлиться в городе Ольбия на острове Сардиния.

К месту крушения направились патрульные катера береговой охраны. Сотрудникам службы удалось обнаружить тело женщины, которую зажало между искореженными деталями вертолета. Мужчина, который также летел на этом вертолете, пропал без вести. В настоящее время ведутся его поиски.

Причина падения вертолета пока не сообщается. Начато расследование инцидента.