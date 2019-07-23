Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов

Законопроект предусматривает, что для продления ареста по «экономическим» статьям следствие должно будет объяснить, почему это необходимо

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в ст. 108 и 109 уголовно-процессуального кодекса, в которых регламентирован процесс заключения под стражу и сроки содержания под стражей.

«В ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Суд при этом сможет назначить менее длительный срок заключения под стражей, чем просит следствие, а также избирать более мягкую меру пресечения.