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Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Ведомство предлагает сократить стандартный размер машино-места на полметра в ширину и на 0,3 м в длину. Новые стандарты могут быть утверждены уже в ноябре
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Свои предложения ведомство изложило в предварительном национальном стандарте (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ и представителя Росстандарта.

Сейчас минимальный размер машино-места для легкового автомобиля с учетом допустимых зазоров безопасности для легкового автомобиля составляет 5,3 на 2,5 м. Габариты парковочных мест регулируются строительными нормами и правилами (СНиП) «Стоянки автомобилей» от 2011 года, напоминает издание. Предложения Росстандарта предполагает сокращение этих габаритов в зависимости от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

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Так, если парковочное место расположено вдоль дороги, то предлагается снизить минимальную ширину до 2 м, длину оставить почти неизменной — 5,5 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то Росстандарт предлагает минимальная длину машино-места уменьшить до 5 м, ширину оставить прежней. Требования по габаритам в этом случае касаются и самой проезжей части. Так в первом случае ширина проезда должна составлять не менее 3 м. В случае с парковкой под углом 45 градусов, дорога должна быть не менее 3,5 м шириной, под углом 60 градусов –– не менее 3,75 м, перпендикулярно –– не менее 5,4 м.

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Как пояснил в беседе с изданием глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, новые размеры ведомство определяло опытным путем, проведя исследования на Бульварном кольце в Москве и изучая, насколько плотно там стоят автомобили. В Росстандарте рассчитывают, что изменение стандартов по парковкам даст возможность нарисовать парковки на узких улицах, а также будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками.

Новый стандарт планируется утвердить уже в ноябре, пишет издание.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: парковки, Росстандарт
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