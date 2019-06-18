Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Авторы инициативы — глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива позволит водителям, которые решили воспользоваться парковкой, понять, что делать дальше — уехать или заплатить за стоянку «и выполнить текущие бытовые потребности (осуществить загрузку, выгрузку вещей), высадку пассажиров» и так далее.

Сейчас на оплату парковки отведено пять минут. Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в ответ на жалобы горожан, что этого времени недостаточно, заявил, что такие обращения поступали, когда на этот процесс было выделено 15 минут.

Депутаты также предлагают урегулировать порядок установки и использования средств видео- и фотофиксации нарушений ПДД. По мнению авторов законопроекта, технические средства, предназначенные для этой цели, должны пройти проверку и иметь соответствующие сертификаты.