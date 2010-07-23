Пассажиров загоревшегося поезда разместят в 2 гостиницах Мелитополя

Пассажиров поезда Москва - Евпатория, чьи личные вещи были утеряны в результате пожара в одном из вагонов, разместят в двух гостиницах Мелитополя. Об этом сообщают украинские СМИ.

Между тем принято решение отбуксировать в Мелитополь и сам поезд, пострадавший от пожара. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего возгорания в пассажирском вагоне. По предварительной версии, огонь мог возникнуть в результате короткого замыкания.

Напомним, инцидент произошел в седьмом вагоне поезда Москва - Евпатория сегодня около 07:00 мск: в результате ЧП выгорели несколько купе. После возникновения пожара состав был остановлен из-за срыва стоп-крана на перегоне Федоровка - Обильная, на 1207-м км Приднепровской железной дороги.

Пострадавших и погибших не было - пассажиры вовремя были эвакуированы. Полностью потушить огонь прибывшим на место происшествия пожарным удалось около 08:20 мск.