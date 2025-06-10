Экзамен для мигрантов с 2026 года переведут на цифровую платформу

Тестирование мигрантов для получения патента на работу в Московском центре качества образования (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

С 1 января 2026 года экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранных граждан будут проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Он рассказал, что сейчас в режиме опытной эксплуатации работает цифровая платформа, разработанная Томским государственным университетом совместно с IT-компанией «Яндекс». Она уже применяется в регионах Сибирского федерального округа, ЛНР и других субъектах.

«Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор», — отметил Могилевский. По его словам, система уже демонстрирует 87%-ную точность оценки устных ответов.

Кроме того, обсуждается возможность введения устной части экзамена. Могилевский добавил, что в мае правительство утвердило изменения в порядок проведения тестирования, согласно которым контрольно-измерительные материалы должны обновляться не реже одного раза в месяц.

В конце мая Рособрнадзор напомнил об ответственности мигрантов за несдачу их детьми экзамена по русскому языку со второго раза при поступлении в школу.

По действующему порядку, при первой неудачной попытке родителям дается три месяца на дополнительное обучение ребенка. В случае повторной несдачи, ответственность может быть возложена на взрослых за неисполнение обязательств, вплоть до административной.

Порядок проведения тестирования был утвержден Минпросвещения в январе 2025 года. Он предусматривает, что дети мигрантов, не прошедшие экзамен по русскому языку, не могут быть зачислены в школу.

С декабря 2024 года в России запрещено зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком и не прошедших проверку законности пребывания.