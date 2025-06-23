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Глобальное потепление: причины и последствия ,  
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Times рассказала о планах британцев повторно заморозить Арктику

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Глобальное потепление: причины и последствия
Британские власти выделили ученым $13,4 млн на эксперимент по уплотнению льда в Арктике и оценку возможных последствий для окружающей среды. Исследования пройдут на острове Виктория в составе Канадского Арктического архипелага
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Британское правительственное Агентство перспективных исследований и изобретений (The Advanced Research & Invention Agency, ARIA) выделило £10 млн (около $13,4 млн) группе экспертов, чтобы они изучили, можно ли сохранить и увеличить толщину ледяного покрова в Арктике при помощи сотен тысяч роботов, сообщает The Times.

Команду возглавляет доктор Шон Фицджеральд из Кембриджского университета. Большую часть карьеры он посвятил разработке способов сократить количество выбросов парникового газа в атмосферу. «Правда в том, что они все еще растут», — заявил ученый, по мнению которого, теперь нужно действовать более радикально и попытаться «повторно заморозить Арктику».

По словам Фицжеральда, в прошлом году в Арктике проводили исследования, в рамках которых со льда смывали слой снега, бурили отверстия и закачивали морскую воду. Таким образом образовалось около 25 см нового слоя льда на поверхности и еще столько же под ней. «Это обнадеживающие результаты, но не окончательные. Нам нужны гораздо более качественные данные», — заявил он.

Ученые предсказали полное освобождение Арктики ото льда через три года
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Средства, которые выделило ARIA, пойдут на финансирование разработки компьютерных моделей, проведение лабораторных экспериментов и полевых исследований. Они продлятся в течение трех зим близ населенного пункта Кембридж-Бэй на побережье острова Виктория, который входит в состав Канадского Арктического архипелага. Команда исследователей также оценит возможные последствия для окружающей среды — не приведет ли эксперимент к нарушениям в дикой природе или «высвобождению» микробов.

Если результаты окажутся положительными, ученые предлагают перейти к реализации планов, в рамках которых 500 тыс. относительно недорогих подводных роботов будут бурить лед и выкачивать воду на поверхность. По их оценкам, это будет стоить около $10 млрд в год.

Фицджеральд признает, что сама идея повлиять на климат противоречива, а критики предупреждают о «моральном риске»: из-за попыток заново заморозить Арктику и других «геоинженерных» стратегий у политиков появится повод отсрочить сокращение парниковых выбросов.

На существенное сокращение глобальных выбросов и удержание повышения температуры в пределах 1,5–2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем направлено Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году. Его участниками являются 194 страны, США — единственные, кто вышел из договора. В России объем выбросов парниковых газов к 2050 году должен снизиться на 80% по сравнению с данными за 1990-й.

В прошлом году ученые-климатологи из Гетеборгского университета и университета Колорадо использовали 300 компьютерных симуляций, чтобы предсказать, когда наступит первый день без льда в Арктике. Большинство вычислений показали, что он гарантированно наступит в течение 9–20 лет, причем независимо от того, изменятся выбросы парниковых газов или нет. Однако, согласно девяти симуляциям, это произойдет намного раньше — к 2027 году из-за повторяющейся теплой осени, за которой следует мягкая арктическая зима.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Арктика Великобритания ученые глобальное потепление изменение климата
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