Мэр Махачкалы выступил с обращением к гражданам после атаки боевиков

Мэр Махачкалы в обращении к гражданам объявил об отмене всех увеселительных мероприятий в городе до особого распоряжения, а также призвал с пониманием отнестись к «неудобствам и ограничениям», связанным с работой силовиков

Нападение боевиков на Махачкалу и Дербент «некого не оставляют равнодушным» и показывают, что по-прежнему существуют силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Дагестане, заявил мэр Махачкалы Юсуп Умавов в обращении к гражданам.

«С подобными вызовами мы сталкиваемся не в первый раз. Какие бы цели не ставили перед собой лица, совершившие этот бесчеловечный акт — столкнуть или запугать наш народ, — им это не удастся. Их действия показывают, что и у них, и у тех, кто за ними стоит, нет ничего святого», — подчеркнул глава города.

По его словам, в настоящее время правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры, направленные на восстановление правопорядка. С действиями силовиков могут быть связаны «определенные неудобства и ограничения» для простых граждан, добавил Умавов, и попросил отнестись к этому с пониманием.

Он также выразил соболезнования семьям и родным погибших в столкновении с террористами полицейских, пообещав оказать им всю необходимую помощь. «Уважаемые горожане, до особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены», — заключил мэр.

О нападении боевиков в Дагестане региональное МВД сообщило в районе 19:00 мск. В Российском еврейском конгрессе позже уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и на синагогу в Махачкале.

К вечеру в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале в результате перестрелки с террористами 16 человек доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и трое гражданских.

По данным муфтията республики, в Дагестане в ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли девять человек, семь из которых — силовики. Позже МВД сообщило, что получивший ранение бою в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев также скончался.

Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что настоящие мусульмане никогда не стали бы проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей.