В Махачкале после нападения боевиков госпитализировали 16 человек
В больницу Махачкалы после нападения боевиков доставили 13 силовиков и троих мирных жителей, сообщила пресс-служба республиканского МВД.
«Информация о погибших уточняется», — добавили в ведомстве.
Муфтият республики ранее сообщил о девяти погибших в результате нападения, семь из них — силовики. Еще 25 человек пострадали.
Вечером 23 июня неизвестные напали на храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале. Позднее в центре села Сергокала, которое находится недалеко от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими.
В Махачкале ликвидировали четырех боевиков, их общее число неизвестно. По одной из версий силовиков, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации, рассказал РБК источник в правоохранительных органах региона.
Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что настоящие мусульмане никогда не стали бы проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей.
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