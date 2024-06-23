В больницу Махачкалы доставили 13 силовиков и трех мирных жителей

В Махачкале после нападения боевиков госпитализировали 16 человек

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В больницу Махачкалы после нападения боевиков доставили 13 силовиков и троих мирных жителей, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

«Информация о погибших уточняется», — добавили в ведомстве.

Муфтият республики ранее сообщил о девяти погибших в результате нападения, семь из них — силовики. Еще 25 человек пострадали.

Вечером 23 июня неизвестные напали на храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале. Позднее в центре села Сергокала, которое находится недалеко от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими.

В Махачкале ликвидировали четырех боевиков, их общее число неизвестно. По одной из версий силовиков, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации, рассказал РБК источник в правоохранительных органах региона.

Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что настоящие мусульмане никогда не стали бы проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей.