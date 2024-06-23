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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Махачкале на пляже задержали двоих нападавших на полицейских

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
В Махачкале и Дербенте были совершены нападения на здания церкви и синагоги, а также на полицейских. Погибли шесть силовиков, не менее 12 ранены. Два боевика задержаны, два ликвидированы

В Махачкале на пляже задержали двоих нападавших на полицейских
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Двое боевиков, участвовавших в нападении на полицейских в Махачкале, задержаны, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.

«Двоих боевиков задержали. Они попытались скрыться в толпе отдыхающих, но сотрудники полиции вычислили их и задержали», — сказал собеседник агентства.

По официальным данным, неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. На этой улице располагается синагога.

В Дербенте боевики напали на синагогу и православную церковь, они сожжены. Там был убит священник РПЦ Николай Котельников.

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В общей сложности в Махачкале и Дербенте погибли шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены, сообщили в МВД региона. «Интерфаксу» в правоохранительных органах заявили о 23 пострадавших.

В республике ввели режим контртеррористической операции, указали в Национальном антитеррористическом комитете. Двое боевиков были ликвидированы.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 205 УК (теракт).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дагестан Махачкала Дербент

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