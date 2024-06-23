В Махачкале на пляже задержали двоих нападавших на полицейских
Двое боевиков, участвовавших в нападении на полицейских в Махачкале, задержаны, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
«Двоих боевиков задержали. Они попытались скрыться в толпе отдыхающих, но сотрудники полиции вычислили их и задержали», — сказал собеседник агентства.
По официальным данным, неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. На этой улице располагается синагога.
В Дербенте боевики напали на синагогу и православную церковь, они сожжены. Там был убит священник РПЦ Николай Котельников.
В общей сложности в Махачкале и Дербенте погибли шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены, сообщили в МВД региона. «Интерфаксу» в правоохранительных органах заявили о 23 пострадавших.
В республике ввели режим контртеррористической операции, указали в Национальном антитеррористическом комитете. Двое боевиков были ликвидированы.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 205 УК (теракт).
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