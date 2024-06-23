Кадры боестолкновений в Махачкале и Дербенте

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

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В Махачкале обстреляли пост ДПС вблизи синагоги, в Дербенте — синагогу и церковь. В каждом городе погибли по одному полицейскому, пострадали еще семь. На кадрах видно стрелявших, одетых в черное, а также кадры пожаров на месте происшествий в синагогах и горящую машину ДПС.

Перестрелка неизвестных с силовиками в Махачкале продолжается, сообщило управление МВД по Дагестану в телеграм-канале. «Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева», — говорится в сообщении.