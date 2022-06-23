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Директор назвал дату прощания с Юрием Шатуновым

Прощание с Юрием Шатуновым пройдет 26 июня
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня, с 10 до 15 часов в прощальном зале Троекуровского кладбища, сообщил РБК директор артиста Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов, экс-солист «Ласкового мая», умер в ночь на 23 июня, в возрасте 48 лет, от обширного инфаркта. Он скончался в машине скорой помощи.

8 концертов в день: каким был шоу-бизнес в эпоху «Ласкового мая»
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Группа &laquo;Ласковый май&raquo;, 1989 год

Юрий Шатунов родился в Башкирии, в 1985 году попал в детский дом. В 1986 году он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, с которым они основали группу «Ласковый май». В 1988 году их продюсером стал Андрей Разин. С 1991 года Шатунов вел сольную карьеру.

В числе основных хитов «Ласкового мая» — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег».

Теги
Юрий Шатунов «Ласковый май» похороны

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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