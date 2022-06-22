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Общество ,  
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Умер певец Пьер Нарцисс

Музыканту было 45 лет. По информации «Комсомольской правды», он умер в ходе операции на почках. Нарцисс жил в России с 1996 года, куда он приехал из Камеруна
Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Москве умер певец Пьер Нарцисс, сообщает Telegram-канал Baza и подтверждают каналы Mash и 112 со ссылкой на близких музыканта. Ему было 45 лет.

«Комсомольская правда» пишет со ссылкой на дочь артиста, что Нарцисс умер в процессе операции на почках.

Нарцисс родился в Камеруне, в детстве играл на саксофоне, позже со своей группой выступал в клубах. В 1996 году приехал в Россию. Сначала учился в Российском университете дружбы народов, затем поступил в МГУ на факультет журналистики. Играл в команде КВН РУДН «Дети Лумумбы», работал диджеем в клубах.

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Первым появлением Нарцисса на экране стала эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где он сыграл сопровождающего абиссинского принца. Наибольшую известность ему принесло участие в шоу «Фабрика звезд — 2» в 2003 году. Хитом в его исполнении стала песня «Шоколадный заяц» на музыку продюсера Максима Фадеева. Однако в число финалистов Нарцисс не вошел.

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В 2004 году он записал свой единственный альбом «Шоколадный заяц». В 2008 году участвовал в шоу «Звездный лед».

Материал дополняется.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Алена Прохоренко
Артист Москва

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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