Общество , 23 июн, 12:19
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В рейтинге российских вузов Forbes сменился лидер
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
В рейтинге лучших высших учебных заведений России, который в третий раз опубликовал журнал Forbes, первое место заняла Высшая школа экономики.
Этот вуз набрал 68,07 балла из ста возможных, в прошлогоднем рейтинге ВШЭ заняла лишь восьмое место. Московской государственный университет занят второе место, набрав 67,55 балла.Третье место получил Московский физико-технический институт (53,04 балла).
Лидер рейтинга 2019 года Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» оказался в этом году на 16-й позиции, а бывший на втором месте МГИМО откатился на 11-ю строчку.
Столь резкие перемены издание объяснило «серьезно обновленной методологией подсчета рейтинга».
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