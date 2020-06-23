В рейтинге российских вузов Forbes сменился лидер

Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В рейтинге лучших высших учебных заведений России, который в третий раз опубликовал журнал Forbes, первое место заняла Высшая школа экономики.

Этот вуз набрал 68,07 балла из ста возможных, в прошлогоднем рейтинге ВШЭ заняла лишь восьмое место. Московской государственный университет занят второе место, набрав 67,55 балла.Третье место получил Московский физико-технический институт (53,04 балла).

Лидер рейтинга 2019 года Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» оказался в этом году на 16-й позиции, а бывший на втором месте МГИМО откатился на 11-ю строчку.

Столь резкие перемены издание объяснило «серьезно обновленной методологией подсчета рейтинга».

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