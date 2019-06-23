В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане двух сторонников ИГ

В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане двух сторонников ИГ

Национальный антитеррористический комитет сообщил об обнаружении в Дагестане сторонников ИГ, намеревавшихся совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Двое вооруженных машин передвигались по Хасавюртовскому району на автомобиле ВАЗ-2109, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК) ФСБ, поступившем в РБК. Между населенными пунктами Эндирей и Карланюрт сотрудники правоохранительных органов попытались остановить машину и потребовать от находившихся внутри сдаться. Однако те в ответ открыли огонь.

В результате последовавшей перестрелки оба находившихся в машине были убиты. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

По данным НАК ФСБ, убитые жители Махачкалы (их имена не называются) являлись сторонниками «Исламского государства» (запрещенной в России международной террористической организации) намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В автомобиле преступников обнаружено оружие и боеприпасы.

В конце мая НАК ФСБ сообщил о ликвидации сторонников ИГ в городе Кольчугино Владимирской области, готовивших теракт. Квартира, в которой находились предполагаемые преступники, была взята штурмом. Пособники ИГ оказали сопротивление и были убиты.