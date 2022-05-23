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Высокопоставленные сотрудники полиции отчитались о своих доходах

Лидирует по доходам среди сотрудников МВД начальник финансово-экономического департамента. В топ-10 богатых полицейских вошли все ключевые замы Колокольцева
Ирина Кальбфляйш
Ирина Кальбфляйш (Фото: МВД России)

Десятку зарегистрировавших наибольший доход руководителей МВД возглавила начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Ирина Кальбфляйш, выяснил РБК, изучив опубликованные сегодня декларации сотрудников полиции. Ее доход составил 23,5 млн руб. — на 20,2 млн руб. выше, чем годом ранее. В декларации отмечено, что начальник департамента получила единовременную субсидию на приобретение квартиры. В прошлом году ее доход составлял 3,2 млн руб.

В тройку самых обеспеченных полицейских попал заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика. Он задекларировал доход в размере 14,9 млн руб., что на 10,7 млн руб. больше, чем в прошлом году. Всего у генерал-полковника полиции в собственности находятся четыре земельных участка общей площадью 42 сотки, жилой дом и квартира. На супругу полицейского зарегистрирована квартира площадью 107,7 кв. м и автомобиль Land Rover Discovery. До прихода на должность замминистра в 2017 году Шулика возглавлял одно из самых закрытых подразделений ведомства — управление оперативно-разыскной информации. Теперь в его зону ответственности входят подразделения министерства, занимающиеся вопросами спецсвязи и защиты информации.

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Тройку лидеров в списке состоятельных сотрудников МВД замыкает начальник департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД Валерий Майданов. Его доход в 2021 году составил 9,2 млн руб., что на 3,2 млн руб. больше по сравнению с 2020 годом.

Статс-секретарь министерства Игорь Зубов задекларировал доход в размере 6,05 млн руб., первый зам Колокольцева генерал-полковник Александр Горовой — 5,5 млн руб., замминистра генерал-лейтенант Андрей Храпов — 5,4 млн руб. Все они попали в десятку состоятельных сотрудников полиции. Сам министр Владимир Колокольцев отчитывался ранее вместе со всем правительством, он указал доход 17,4 млн руб., за год он увеличился на 2,6 млн.

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Доходы начальника следственного департамента МВД генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева упали на 87,2% после его перехода в центральный аппарат министерства. До 2020 года Лебедев возглавлял Главное управление МВД по Рязанской области. На предыдущей должности его доход составлял 31,8 млн руб. Теперь в декларации начальника СД указаны 4,07 млн руб., что на 27,7 млн руб. меньше.

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Сегодня же отчитались о доходах судьи Верховного и Конституционного судов. Глава КС Валерий Зорькин задекларировал 16 млн руб., глава Верховного суда Вячеслав Лебедев — 12,9 млн.

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Теги
Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД декларация о доходах полиция Владимир Колокольцев Валерий Зорькин Вячеслав Лебедев
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