Высокопоставленные сотрудники полиции отчитались о своих доходах
Десятку зарегистрировавших наибольший доход руководителей МВД возглавила начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Ирина Кальбфляйш, выяснил РБК, изучив опубликованные сегодня декларации сотрудников полиции. Ее доход составил 23,5 млн руб. — на 20,2 млн руб. выше, чем годом ранее. В декларации отмечено, что начальник департамента получила единовременную субсидию на приобретение квартиры. В прошлом году ее доход составлял 3,2 млн руб.
В тройку самых обеспеченных полицейских попал заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика. Он задекларировал доход в размере 14,9 млн руб., что на 10,7 млн руб. больше, чем в прошлом году. Всего у генерал-полковника полиции в собственности находятся четыре земельных участка общей площадью 42 сотки, жилой дом и квартира. На супругу полицейского зарегистрирована квартира площадью 107,7 кв. м и автомобиль Land Rover Discovery. До прихода на должность замминистра в 2017 году Шулика возглавлял одно из самых закрытых подразделений ведомства — управление оперативно-разыскной информации. Теперь в его зону ответственности входят подразделения министерства, занимающиеся вопросами спецсвязи и защиты информации.
Тройку лидеров в списке состоятельных сотрудников МВД замыкает начальник департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД Валерий Майданов. Его доход в 2021 году составил 9,2 млн руб., что на 3,2 млн руб. больше по сравнению с 2020 годом.
Статс-секретарь министерства Игорь Зубов задекларировал доход в размере 6,05 млн руб., первый зам Колокольцева генерал-полковник Александр Горовой — 5,5 млн руб., замминистра генерал-лейтенант Андрей Храпов — 5,4 млн руб. Все они попали в десятку состоятельных сотрудников полиции. Сам министр Владимир Колокольцев отчитывался ранее вместе со всем правительством, он указал доход 17,4 млн руб., за год он увеличился на 2,6 млн.
Доходы начальника следственного департамента МВД генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева упали на 87,2% после его перехода в центральный аппарат министерства. До 2020 года Лебедев возглавлял Главное управление МВД по Рязанской области. На предыдущей должности его доход составлял 31,8 млн руб. Теперь в декларации начальника СД указаны 4,07 млн руб., что на 27,7 млн руб. меньше.
Сегодня же отчитались о доходах судьи Верховного и Конституционного судов. Глава КС Валерий Зорькин задекларировал 16 млн руб., глава Верховного суда Вячеслав Лебедев — 12,9 млн.