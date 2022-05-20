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Больше всех среди деятелей культуры заработали Спиваков, Бутман и Бабкина

В 2021 году больше всего по сравнению с 2020-м разбогатели президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков и худрук театра «Практика» Марина Брусникина. Высокий доход задекларировали Меньшиков, Церетели, Машков

Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год.

Самым богатым деятелем культуры оказался президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков: его доход составил 158,3 млн руб. Согласно документу, в индивидуальной собственности у Спивакова — два земельных участка, в совместной с супругой — квартира площадью 360 кв. м и жилой дом площадью 381 кв. м, а также еще один участок. Его жена задекларировала 12 млн руб. Спиваков разбогател более чем в два раза по сравнению с прошлым годом — тогда он заработал 61,6 млн руб.

На втором месте — Игорь Бутман, худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» (96 млн руб.). Музыканту принадлежат два жилых дома площадью 293,7 и 607 кв. м, два земельных участка и шесть квартир площадью от 37,3 до 161,8 кв. м, в том числе одна в США и одна в ОАЭ (вся эта недвижимость, кроме эмиратской квартиры, была у него в собственности и в прошлом году, когда Бутман заработал 88,2 млн руб.). В собственности у саксофониста — автомобиль Maybach 62.

Замыкает тройку Надежда Бабкина — художественный руководитель театра «Русская песня». Бабкина заработала 71,49 млн руб. (в 2020 году ее доход составил 56,6 млн руб.). Количество принадлежащих Бабкиной объектов недвижимости по сравнению с 2020 годом в 2021-м сократилось: теперь в ее собственности жилой дом площадью 310,5 кв. м, квартира площадью 112,3 кв. м и доля в квартире площадью 124,9 кв. м, два земельных участка (1400 и 100 кв. м), гараж и баня. Бабкина — владелица легкового автомобиля Mercedes-Benz.

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Владимир Блоцкий&nbsp;(в центре)

В десятку богатых деятелей культуры также попали:

  • директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели (60 млн руб.);
  • худрук Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков (59,9 млн руб.);
  • Василий Нестеренко — худрук названной в честь него картинной галереи (39 млн руб.);
  • худрук театра «Практика» Марина Брусникина (35,7 млн руб. — в три раза больше, чем в прошлом году);
  • гендиректор Мосоперетты Владимир Тартаковский (35,5 млн руб.);
  • худрук «Хора солистов» Михаил Турецкий (29 млн руб.);
  • худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (27,49 млн).
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Задекларированный доход худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова составил 14,4 млн руб., а его жена Ксения Собчак (отдельно в декларации она не упомянута, но ее доходы указаны в графе «супруга» на странице Богомолова), судя по документации, за прошлый год заработала более 295 млн руб. Собчак принадлежит несколько земельных участков, домов, квартир и нежилых помещений, а также три автомобиля — Bentley Continental GT Speed, Toyota Land Cruiser 150 и Mercedez-Benz V250D.

Меньше всего за год из отчитавшихся о своих доходах руководителей заработали директор МВЦ «Музей моды» Ольга Михайловская (949 тыс. руб.), директор центра русской культуры и искусства под управлением В. Девятова Татьяна Богатикова (1 млн руб.), худрук Театра художественной публицистики Елена Живейнова (1,112 млн руб.), директор детской музыкальной школы им. П.Г. Чеснокова Светлана Золотова (1,148 млн руб.).

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Теги
Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
театры декларации о доходах Москва Департамент культуры Москвы
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