В Киеве заявили о прекращении газоснабжения Донецкой и Луганской областей

На Украине утверждают, что поставки прерваны из-за повреждения газопровода в результате боевых действий. В ДНР и ЛНР газ поступает со стороны России, Украина поставляла газ на территории областей, остававшиеся под ее контролем

Фото: tsoua.com

Украинская компания «Оператор ГТС Украины» сообщила в своем Telegram-канале, что из-за повреждения магистрального газопровода прервалось газоснабжение Донецкой и Луганской областей.

«23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок газотранспортной системы прекращена», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что из-за боевых действий отремонтировать и возобновить работу газопровода пока невозможно. Альтернативных вариантов поставок газа в регионы нет.

РБК направил запрос в «Газпром».

Еще в 2015 году «Газпром» сообщал о начале прямых поставок газа в республики Донбасса. Он идет через газораспределительные станции «Прохоровка» и «Платово» в Ростовской области. Газ со стороны Украины перестал поступать в неподконтрольные Киеву регионы в феврале 2015 года, что «Укртрансгаз» также объяснял повреждением в ходе боевых действий магистрального газопровода.

Большая часть Луганской и Донецкой областей Украины сейчас находится под контролем ДНР и ЛНР.