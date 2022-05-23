В Киеве заявили о прекращении газоснабжения Донецкой и Луганской областей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском Политика, 20:04
Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе Политика, 20:02
Альварес и Головкин проведут третий титульный бой 17 сентября Спорт, 19:48
Киссинджер не увидел возможности для Украины стать «нейтральным мостом» Политика, 19:46
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:45
В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков Политика, 19:38
Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера Спорт, 19:28
В Минздраве заявили о проблемах с закупкой медизделий Политика, 19:24
Власти Курской области объяснили звуки стрельбы учениями пограничников Политика, 19:18
В Киеве заявили о прекращении газоснабжения Донецкой и Луганской областей Общество, 19:15
Wildberries сделала массовым штраф ₽100 за отказ от товара Бизнес, 19:13
Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом в космосе Футурология, 19:00
С какими лидерами чаще всего общаются Путин и Зеленский. Инфографика Политика, 18:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:53
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве заявили о прекращении газоснабжения Донецкой и Луганской областей

На Украине утверждают, что поставки прерваны из-за повреждения газопровода в результате боевых действий. В ДНР и ЛНР газ поступает со стороны России, Украина поставляла газ на территории областей, остававшиеся под ее контролем
Фото: tsoua.com
Фото: tsoua.com

Украинская компания «Оператор ГТС Украины» сообщила в своем Telegram-канале, что из-за повреждения магистрального газопровода прервалось газоснабжение Донецкой и Луганской областей.

«23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок газотранспортной системы прекращена», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что из-за боевых действий отремонтировать и возобновить работу газопровода пока невозможно. Альтернативных вариантов поставок газа в регионы нет.

РБК направил запрос в «Газпром».

«Газпром» нашел способ начать прямые поставки газа в Донбасс
Политика
Здание центрального офиса «Газпрома»

Еще в 2015 году «Газпром» сообщал о начале прямых поставок газа в республики Донбасса. Он идет через газораспределительные станции «Прохоровка» и «Платово» в Ростовской области. Газ со стороны Украины перестал поступать в неподконтрольные Киеву регионы в феврале 2015 года, что «Укртрансгаз» также объяснял повреждением в ходе боевых действий магистрального газопровода.

Большая часть Луганской и Донецкой областей Украины сейчас находится под контролем ДНР и ЛНР.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Тимофей Дзядко
Украина газоснабжение Донецкая область Луганская область
Материалы по теме
Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа
Политика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию
Бизнес
Глава МИД Венгрии заявил о разрушении ее экономики без российского газа
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter