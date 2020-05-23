В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу Общество, 10:22 В Москве от коронавируса вылечились более 47 тыс. человек Общество, 10:20 Российские Ту-142 выполнили перелет через Тихий океан Общество, 10:17 В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады Общество, 10:09 Трамп раскрыл подробности приема препарата против малярии Общество, 10:03 Мусорный кризис в России и возвращение загрязненного воздуха в Китае Зеленая экономика, 10:00  Дотянуть до зимы: к чему готовится туристический бизнес — Bloomberg Pro, 09:55 Посольство ответило на грант США по анализу «дезинформации» России Общество, 09:36 В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь Общество, 09:27 В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции Общество, 09:23 Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму Политика, 09:14 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 09:01 Как изменились из-за COVID-19 рестораны в разных странах. Фоторепортаж Общество, 09:00  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая Общество, 08:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции

Сенаторы предлагают выделять жилплощади из маневренного фонда тем, кто прибыл из мест с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и не имеет возможности полноценно соблюдать режим самоизоляции
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Члены Совета Федерации разработают законопроект, согласно которому больных людей во время пандемии будут обеспечивать жильем для соблюдения самоизоляции. Жилые площади будут предоставляться из маневренного фонда. Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС.

В частности, заключать договор о найме жилплощади планируется с теми, кто прибыл из-за границы, из местностей или населенных пунктов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Клишас отметил, что во время пандемии коронавируса те, кто прибыл из стран с очагами инфекции, были вынуждены соблюдать самоизоляцию дома, подвергая своих близких риску заражения. Помимо этого полноценную самоизоляцию не могли соблюдать те, кто проживает с другими людьми в квартирах маленькой площади.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая
Общество

«Таким образом, вопрос о возможности обеспечения таких людей жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции или лечения становится особенно актуальным. Подобный механизм также может служить одним из инструментов, позволяющих не перегружать коечный фонд системы здравоохранения», — отметил сенатор.

Соответствующий законопроект планируется в скором времени вынести на рассмотрение парламента, добавил Клишас.

Ранее в Совфеде предложили законодательно закрепить определение самоизоляции, в том числе прописать ситуации, в которых можно устанавливать такой режим, и определить полномочия глав регионов. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поясняла, что во время начала распространения COVID-19 в России все меры принимались «с колес» и времени, для того чтобы проходить обычную процедуру законотворчества, не было.

По данным на 22 мая в России находятся на лечении 223 374 человека, заразившихся коронавирусом. Еще 99 825 человек вылечились, 3249 умерли.
 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Андрей Клишас, Совет Федерации
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая
Общество
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Общество
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter