В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции

Сенаторы предлагают выделять жилплощади из маневренного фонда тем, кто прибыл из мест с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и не имеет возможности полноценно соблюдать режим самоизоляции

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Члены Совета Федерации разработают законопроект, согласно которому больных людей во время пандемии будут обеспечивать жильем для соблюдения самоизоляции. Жилые площади будут предоставляться из маневренного фонда. Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС.

В частности, заключать договор о найме жилплощади планируется с теми, кто прибыл из-за границы, из местностей или населенных пунктов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Клишас отметил, что во время пандемии коронавируса те, кто прибыл из стран с очагами инфекции, были вынуждены соблюдать самоизоляцию дома, подвергая своих близких риску заражения. Помимо этого полноценную самоизоляцию не могли соблюдать те, кто проживает с другими людьми в квартирах маленькой площади.

«Таким образом, вопрос о возможности обеспечения таких людей жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции или лечения становится особенно актуальным. Подобный механизм также может служить одним из инструментов, позволяющих не перегружать коечный фонд системы здравоохранения», — отметил сенатор.