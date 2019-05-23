Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД

Замминистра внутренних дел Аркадий Гостев увеличил доход в десять раз и оказался самым богатым сотрудником ведомства. На региональном уровне самые высокие доходы — у представителей Крыма и Чечни

Аркадий Гостев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованные 23 мая.

Гостев заработал 38 млн руб. — для него это рекордный доход с 2012 года, когда он занял пост замминистра. За 2017 год Гостев декларировал доход 3,7 млн руб. За предыдущие годы службы его доходы не превышали 4 млн руб. Гостев владеет жилой постройкой (200 кв. м) и гаражом (105 кв. м) и, судя по опубликованным документам, за последний год не продавал и не приобретал недвижимость или автомобили.

На втором месте по доходам среди сотрудников МВД в 2018 году оказался начальник контрольно-ревизионного управления Николай Пилюгин — он задекларировал доход 24,9 млн руб. Для Пилюгина это также рекорд за время службы в центральном аппарате МВД. В 2012–2017 годах генерал указывал доход до 2,2 млн руб.

На третьем месте — министр внутренних дел по Крыму Олег Торубаров. Его доход составил 22,2 млн руб. — на 12 млн больше, чем в 2017 году. Управление МВД по Крыму Торубаров возглавил в 2018 году, до это он возглавлял региональный главк в Алтайском крае. Судя по декларации, генерал-лейтенант полиции продал квартиру площадью 72,8 кв. м.