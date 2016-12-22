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Amazon начнет продавать iPhone и iPad без посредников
Бизнес, 07:02
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Amazon начнет продавать iPhone и iPad без посредников
Компания заключила соглашение с Apple и теперь сможет самостоятельно продавать ее продукцию. Прежде без посредников на Amazon можно было купить только компьютеры Mac и наушники Beats от Apple
Фото: Ross D. Franklin / AP

Amazon.com Inc. заявила о заключении сделки с Apple Inc. Теперь крупнейший в мире интернет-магазин будет продавать последние версии iPhone, iPad и других устройств от Apple в США, Европе, Японии и Индии без посредников, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее сообщение компании.

Ранее Amazon, как напоминает агентство, мог продавать самостоятельно только два вида товаров от Apple: его каталог, в частности, состоял из компьютеров Mac и наушников Beats.

Теперь же американский производитель смартфонов и персональных и планшетных компьютеров, который долгое время сопротивлялся распространению своих продуктов через Amazon, обратился к этой торговой площадке, говорится в пресс-релизе компании. Для ведущих брендов Amazon, как подчеркнули его представители, стал важным каналом для привлечения клиентов.

В связи с этим, как заметили в пресс-службе, интернет-магазин занял более жесткую позицию в отношении контрафактной продукции. До 4 января Amazon собирается избавить свой сайт от продуктов Apple, предлагаемых сторонними торговцами, чья деятельность не санкционирована самой компанией. При этом пользователи все равно смогут найти на Amazon не фирменные аксессуары для устройств Apple (например, наушники), отмечается в пресс-релизе.

Вместе с этим, по данным компании, на сайте интернет-магазина появится официальная страница Apple. В линейку продаваемых на Amazon устройств компании, помимо ​iPhone, iPad и Mac, войдут также умные часы Apple Watch.

Около 71% продаж Apple в 2018 финансовом году, закончившемся в сентябре, как отмечает Reuters, проходили через каналы прямого распространения, такие как, например, Amazon.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Amazon , Apple
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