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ФСБ задержала омского священнослужителя за икону с Бандерой

ФСБ сообщила, что омский священнослужитель демонстрировал икону с Бандерой и Шухевичем, а также придерживался идей о превосходстве украинцев над русскими. По данным SHOT, задержан священник Украинской грекокатолической церкви

Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области
Фото: ФСБ России по Омской области

В Омской области ФСБ задержала местного жителя — священнослужителя религиозной организации — по подозрению в реабилитации нацизма, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«По имеющимся сведениям задержанный, являясь священнослужителем местной религиозной организации, публично демонстрировал на территории прихода икону с изображением на ней пособников нацизма (С. Бандера, Р. Шухевич, И. Слипый)», — сказано в сообщении.

В ФСБ также заявили, что задержанный придерживался «радикальных националистических взглядов» и на богослужениях «распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над русским».

Против священнослужителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 148 УК (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).

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По данным телеграм-канала SHOT, задержанный — священник Украинской грекокатолической церкви Игорь Максимов, настоятель местного прихода. Иконы с Бандерой и другими украинскими националистами он повесил в трапезной. На изображения год назад жаловались прихожане, тогда с Максимовым провели профилактическую беседу, иконы изъяли. Во время обысков сейчас были обнаружены молитвенники на украинском языке, книги по истории «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) и т. д.

Степан Бандера был лидером и организатором украинского националистического движения на Западной Украине, членом «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена). Роман Шухевич был главой УПА, созданной по решению ОУН и Бандеры. Иосиф Слипый был архиепископом Украинской грекокатолической церкви на Западной Украине во время Великой Отечественной войны и после нее.

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Елена Степанова Елена Степанова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Омская область реабилитация нацизма ФСБ
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