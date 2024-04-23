Cотруднице МФЦ дали срок за попытку продать должность в Госдуме за $6 млн

Экс-сотруднице МФЦ дали три года за мошенничество с трудоустройством в Госдуму

Экс-сотрудница МФЦ пообещала знакомой помочь ей устроиться на работу в аппарат Госдумы и пройти проверку в спецслужбах. Женщина перевела ей $6 млн на «урегулирование вопросов» с ФСБ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшую сотрудницу столичного МФЦ Юлию Приходько, которая за 6 млн руб. обещала помочь своей знакомой с трудоустройством в Госдуму, сообщает «Коммерсантъ».

Женщину признали виновной в мошенничестве — хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Приходько убедила знакомую, что имеет связи во властных структурах, а для связям во властных структурах может помочь ей перейти на работу в аппарате Госдумы, для чего той нужно пройти обязательную проверку в спецслужбах. Согласно материалам, экс-сотрудница МФЦ заявила, что неким оперативникам ФСБ нужно передать деньги для урегулирования спорных вопросов. Приходько передала знакомой номер счета в Сбербанке, куда с декабря 2019 по 2022 годы было переведено 6 млн руб.

Поскольку знакомую Приходько не устроили в Госдуму, женщина обратилась к настоящим силовикам. По данным «Коммерсанта», экс-сотрудница МФЦ признала вину, но процесс по делу затянулся из-за юридических вопросов. В частности, следователи не установили место преступления, то есть откуда именно Приходько звонила знакомой, убеждая переводить деньги. В итоге таковым посчитали отделение банка, куда переводились средства.

В октябре 2021 года в Москве выявили группу мошенников, которые пытались выманить у гражданина России $4 млн за назначение на пост губернатора Чукотского автономного округа. При передаче денег их задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 УК (приготовление к преступлению), а также по ст. 159 (мошенничество).