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Для борьбы с «любителями форсажа» и дрифта в Киеве начали привлекать военкоматы, сообщил в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) замначальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам — это уже называется фарс во время <...>. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, к примеру, держать автомат», — написал он.

Поэтому полиция решила «пригласить» военкомов, чтобы они «приглашали» «форсажников» попробовать «прокачать» автоматы.

По словам Белошицкого, люди во время военных действий имеют право «нормально жить», например, ходить в кафе, но «есть пределы», за которыми начинается неприемлемое поведение. В случае с любителями дрифта предупреждения и привлечение к ответственности не помогли, поэтому полиция прибегает к подобным мерам.

На Украине после начала российской спецоперации была объявлена всеобщая мобилизация. Кроме того, на период действия введенного в то же время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. 19 февраля этого года всеобщая мобилизация и военное положение были продлены еще на 90 дней, отмечает «Политика страны».