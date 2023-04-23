В Москве на 99-м году жизни умер автор музыки для песни «Виновата ли я» Алексей Муравлев

Композитор скончался вечером 22 апреля в Москве после продолжительной болезни

Алексей Муравлев (Фото: filarmonia.online)

Композитор Алексей Муравлев, сочинивший музыку для песни «Виновата ли я», умер в Москве на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

Муравлев скончался вечером 22 апреля после продолжительной болезни, «чуть-чуть не дожил до 99 лет, 2 мая», сказала представитель пресс-службы.

В Союзе композиторов уточнили, что похороны состоятся 25 апреля, отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в 11:00. «Отдельной церемонии прощания не предусмотрено», — добавили в пресс-службе.

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Алексей Муравлев родился 2 мая 1924 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). В том же году его семья переехала в Ленинград.

В детстве учился играть на фортепиано, в восемь лет начал писать музыку. В 1932 году попал в особую группу одаренных детей при Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова) в класс фортепиано. В 1936–1941 годах занимался в музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории.

В 1941 году семья Муравлева была эвакуирована в Свердловск (ныне Екатеринбург), где он поступил в консерваторию на композиторский и фортепианный факультеты. В следующем году стал самым молодым членом Союза композиторов СССР. В 1944-м перешел в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. В 1949-м закончил ее с отличием.

В 1945 году в Свердловской консерватории состоялась премьера симфонии-баллады Муравлева «Азов-гора». Через два года получил первую премию на конкурсе молодых композиторов в Праге за фортепианный цикл «Уральские сказы». Из-за травмы руки ему пришлось оставить карьеру пианиста.

С 1950-х годов Муравлев писал музыку для кино. Его музыкальные произведения звучат в фильмах «Белый пудель» по произведению Александра Куприна, «Дом с мезонином» по рассказу Антона Чехова, «Волшебная лампа Аладдина» и др. Муравлев сочинил музыку для песни «Виновата ли я» (она была создана для фильма «Тучи над Борском»).

В 1981 году стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 2005-м награжден орденом Почета, в 2014-м — орденом Дружбы.