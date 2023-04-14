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Умер кинокритик Юрий Богомолов

Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87 году жизни
Юрий Богомолов занимался кинокритикой больше полувека, был автором книг и многочисленных статей в журналах «Искусство кино», «Советский экран» и других
Юрий Богомолов
Юрий Богомолов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил ТАСС его сын, режиссер Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — сказал он.

Богомолов родился в 1937 году в Ленинграде. Он окончил киноведческий факультет ВГИКа в 1965 году. Он был заведующим отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино», а с 1998 по март 2004 года — заведующим отделом культуры газеты «Известия». Также он работал колумнистом в различных изданиях.

Богомолов публиковался в сборниках «Кинопанорама», «Телевидение вчера, сегодня, завтра», «Телесериал» и других, в журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки» и так далее. В числе его работ — книги «Художественное время на ТВ» (1975), «Хроника пикирующего телевидения» (2005).

В 2009 году он получил премию «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

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Юрий Богомолов кинокритик
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