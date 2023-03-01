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Светофоры для автомобилистов дополнятся новой секцией — сигнал «белый пешеход», который будет предупреждать водителей о пешеходном переходе по направлению движения. Это одно из изменений правил дорожного движения (ПДД), которые вступили в силу 1 марта.

Стрелка белого цвета с изображением пешехода появится под основными цветами светофора. Этот сигнал даст понять, что у пешехода, переходящего дорогу, горит зеленый сигнал светофора, и ему нужно уступить дорогу. Нововведение закреплено в пункте 6.4 ПДД.

Руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко отметила в беседе с РБК Life, что основным нововведением станет то, что новый светофор официально закрепят в нормативных документах, однако кардинально ничего не меняется. «Бывают ситуации, когда на зеленую стрелку для водителей горит и зеленый сигнал светофора для пешеходов — например, в Питере такие случаи встречаются довольно часто. Эта ситуация менее приятна, потому что обычно водители не ожидают перехода дороги пешеходом. Использование нового сигнала светофора поможет сориентировать водителей в первую очередь», — отметила эксперт.

Елена Борисенко напомнила, что по статье 12.18 КоАП водитель может получить штраф в размере 1500–2500 руб. за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Для водителей изменили правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, они начали действовать с 1 марта. Согласно новой редакции для проведения освидетельствования необязательно присутствие двоих понятых: теперь эту процедуру можно провести с применением видеозаписи. Ранее эта норма была закреплена в КоАП как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования, объяснил «РИА Новости» глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По мнению экспертов, так процесс станет логичнее.

Основаниями для проведения могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или не соответствующее обстановке поведение. Если в ходе освидетельствования выяснилось, что концентрация этилового спирта превышает 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, водителя привлекают к административной ответственности. Согласно статье 12.8 КоАП РФ управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет.

Еще одно нововведение коснется внешнего вида водительского удостоверения, соответствующие поправки внесены в приказ № 365 «О введении в действие водительского удостоверения». На бланке прав исчезнет штрихкод. Изначально его вводили для того, чтобы сотрудники ГИБДД считывали информацию о том, где, когда и кому выдано водительское удостоверение, однако сейчас он не используется.