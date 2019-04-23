Антимонопольщики сочли неэтичной рекламу со словом «охрюнительно»

В лозунге завуалировано «непристойное слово», которое использовал екатеринбургский застройщик, рекламируя квартиры в рассрочку, заключило свердловское управление ФАС

Фото: atomstroy / Facebook

Рекламная акция екатеринбургского застройщика «Атомстройкомплекс» признана комиссией свердловского управления ФАС неэтичной, антимонопольщики завели в отношении компании дело о нарушении законодательства о рекламе, сообщается на сайте регионального управления.

Внимание ведомства привлекла фраза «Все будет охрюнительно!», которая использовалась в рекламной кампании. Изображение с этой фразой все еще доступно в официальной группе «Атомстройкомплекса» в соцсети «ВКонтакте», пост датирован 16 января. Застройщик рекламировал квартиры в рассрочку по специальным условиям.

Местное управление ФАС ссылается на федеральный закон о рекламе, который требует соблюдения законодательства о языке. В толковых словарях слова «охрюнительно» нет, слово не соответствует нормам литературного языка, заключили антимонопольщики.