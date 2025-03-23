В Киеве решили завершить отопительный сезон

С 24 марта в Киеве начнут отключать отопление в жилых домах, социальные учреждения отключать от теплоснабжения будут по заявкам руководства, заявил Кличко. Решение принято на фоне прогнозируемого потепления и для экономии газа

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Киева решили с 24 марта завершить отопительный сезон в связи с прогнозируемым «относительно стабильным потеплением» и необходимостью «рационального использования природного газа», заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

С понедельника начнут отключат теплоснабжение в жилых домах, а в учреждениях социальной сферы — школах, детсадах, медучреждениях и т.д. — будут отключать отопление по индивидуальным заявкам их руководителей, рассказал глава города.

«По сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключаем на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха. Напомню, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей на Украине и одной из крупнейших в Европе. На его развертывание и завершение работы уходит около недели», — отметил Кличко.

На следующей неделе в Киеве ожидается температура выше 10 градусов тепла днем, в субботу — плюс 16 градусов. Однако ночью температура может достигать лишь трех градусов тепла.

Отопительный сезон в украинской столице начался 30 октября 2024 года.