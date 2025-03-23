В Киеве решили завершить отопительный сезон
Власти Киева решили с 24 марта завершить отопительный сезон в связи с прогнозируемым «относительно стабильным потеплением» и необходимостью «рационального использования природного газа», заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
С понедельника начнут отключат теплоснабжение в жилых домах, а в учреждениях социальной сферы — школах, детсадах, медучреждениях и т.д. — будут отключать отопление по индивидуальным заявкам их руководителей, рассказал глава города.
«По сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключаем на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха. Напомню, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей на Украине и одной из крупнейших в Европе. На его развертывание и завершение работы уходит около недели», — отметил Кличко.
На следующей неделе в Киеве ожидается температура выше 10 градусов тепла днем, в субботу — плюс 16 градусов. Однако ночью температура может достигать лишь трех градусов тепла.
Отопительный сезон в украинской столице начался 30 октября 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов