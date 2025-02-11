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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления

«Страна.ua»: жители Кривого Рога митингуют из-за отсутствия отопления с ноября
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления
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Жители Кривого Рога в Днепропетровской области вышли на митинг из-за отсутствия отопления, в дома города тепло не поступает с ноября 2024 года, сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Протестующие собрались около Криворожской теплоцентрали в Покровском районе, перекрыв дорогу к стации, и требуют встречи с директором предприятия. Как отмечает газета, без тепла в настоящее время находится около 600 домов.

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Фото:kyivteploenergo / Telegram

В конце ноября 2024 года украинские СМИ писали, что без тепла в городе около 110 тыс. жителей. По их данным, это 934 жилых дома, 11 заведений здравоохранения, три учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты.

Отопление в Кривом Роге, как сообщило тогда издание «Страна.ua», отключили после взрывов в городе. Позднее одной из причин проблем с отоплением назвали кадровый голод из-за мобилизации, на сайте теплоцентрали регулярно публикуют новости об актуальных вакансиях.

Среди помех власти города называли также «многомиллионные» долги предприятия, накопленные еще с 1998 года, и проблемы с инфраструктурой. Кроме того, разрушение летом 2023 года плотины Каховской ГЭС «надолго лишило тепловые сети воды».

В начале декабря 2024 года на Криворожской ТЭЦ уточнили, что отопление жителям должны включить только 8 декабря, однако никаких изменений не последовало. Тогда же из Киева в город направили на помощь 20 работников «Киевтеплоэнерго» и шесть единиц специальной техники предприятия.

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