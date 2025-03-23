 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве госпитализировали дирижера Сергея Жилина

Сергей Жилин
Сергей Жилин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Народного артиста России Сергея Жилина госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила ТАСС директор музыканта. По ее словам, дирижер «чувствует себя неплохо».

«Да, Жилин в больнице, не все так страшно, как пишут. Чувствует себя неплохо, чуть подлечится», — сообщила она.

РБК обратился за комментарием к Жилину и его представителю.

Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Общество
Никита Михалков

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что 58-летнего Жилина экстренно госпитализировали в московскую больницу с резкой болью в животе. По словам собеседника телеканала, музыканту потребовалась операция.

Как рассказала изданию The Voice Mag телеведущая Яна Чурикова, музыканта экстренно прооперировали. Она предположила, что его здоровья ухудшилось от стресса на съемках передачи «Голос».

«Жилин — тот самый человек, который, без преувеличения, живет ради музыки. А телевидение добавило к этому еще и ненормированный рабочий график», — сказала она.

Сергей Жилин — пианист, композитор, аранжировщик и дирижер. Руководитель коллективов, объединенных общим названием «Фонограф»: «Фонограф-Джаз-Трио», «Фонограф-Джаз-Квартет», «Фонограф-Джаз-Квинтет», «Фонограф-Джаз-Секстет», «Фонограф-Дикси-Бэнд», «Фонограф-Джаз-Бэнд», «Фонограф-Биг-Бэнд», «Фонограф-Симфо-Джаз».

В 2005 году Сергею Жилину присвоено звание заслуженного артиста России. В 2019-м Жилин был удостоен звания народного артиста России.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
дирижер «Голос» народный артист госпитализация Москва новости
Материалы по теме
Представитель Елены Яковлевой опровергла сообщение о ее госпитализации
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали
Общество
Аллу Гербер госпитализировали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Журналист узнал о планах НХЛ праздновать рекордный гол Овечкина 7 минутСпорт, 13:49
СК заподозрил халатность медиков после удаления матки у роженицы в ХМАООбщество, 13:43
В Москве госпитализировали дирижера Сергея ЖилинаОбщество, 13:35
Лесной пожар в Южной Корее подобрался к буддийскому храму. ВидеоОбщество, 13:30
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 13:05
Стармер призвал иметь план на случай мира на Украине, а не чесать головыПолитика, 13:05
МИД раскрыл, когда новый посол России в США отправится в ВашингтонПолитика, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Песков не исключил другие контакты Путина с Трампом помимо официальныхПолитика, 12:50
Ардашев выиграл масс-старт на чемпионате России, Большунов — пятыйСпорт, 12:49
Мужчина погиб в Курской области при взрыве мины «Колокольчик»Общество, 12:43
Банк России назвал три основных вида дропперовФинансы, 12:25
Гонщик McLaren Пиастри выиграл гонку «Формулы-1» в КитаеСпорт, 12:21
Трамп назвал свои разговоры с Путиным «рациональными»Политика, 12:16