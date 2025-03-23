В Москве госпитализировали дирижера Сергея Жилина

Сергей Жилин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Народного артиста России Сергея Жилина госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом сообщила ТАСС директор музыканта. По ее словам, дирижер «чувствует себя неплохо».

«Да, Жилин в больнице, не все так страшно, как пишут. Чувствует себя неплохо, чуть подлечится», — сообщила она.

РБК обратился за комментарием к Жилину и его представителю.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что 58-летнего Жилина экстренно госпитализировали в московскую больницу с резкой болью в животе. По словам собеседника телеканала, музыканту потребовалась операция.

Как рассказала изданию The Voice Mag телеведущая Яна Чурикова, музыканта экстренно прооперировали. Она предположила, что его здоровья ухудшилось от стресса на съемках передачи «Голос».

«Жилин — тот самый человек, который, без преувеличения, живет ради музыки. А телевидение добавило к этому еще и ненормированный рабочий график», — сказала она.

Сергей Жилин — пианист, композитор, аранжировщик и дирижер. Руководитель коллективов, объединенных общим названием «Фонограф»: «Фонограф-Джаз-Трио», «Фонограф-Джаз-Квартет», «Фонограф-Джаз-Квинтет», «Фонограф-Джаз-Секстет», «Фонограф-Дикси-Бэнд», «Фонограф-Джаз-Бэнд», «Фонограф-Биг-Бэнд», «Фонограф-Симфо-Джаз».

В 2005 году Сергею Жилину присвоено звание заслуженного артиста России. В 2019-м Жилин был удостоен звания народного артиста России.