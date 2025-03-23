СК заподозрил халатность медиков после удаления матки у роженицы в ХМАО

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад из-за возможной халатности медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре, которая привела к потере жительницей региона возможности иметь детей, сообщается в телеграм-канале СК.

«Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту расследуется уголовное дело (ст. 293 УК)», — сказано в сообщении.

Статья предполагает лишение свободы до пяти лет, если халатность привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека.

Местный портал 86.ru сообщает, что югорчанке Елене Печниковой удалили матку после родов. Муж женщины Макар Печников рассказал, что беременность протекала без осложнений, несмотря на то, что женщина в ее начале весила всего 44 кг при росте 163 см.

«За девять месяцев масса тела, конечно, увеличилась на 20 кг, но сильно в размерах она больше не стала, поэтому рожать самой ей было очень тяжело, но всем было на это плевать, врачи говорили, мол, зачем тебе, здоровой девчонке, кесарево сечение, шрам на лобке, рубец на матке, сейчас быстренько сама родишь», — рассказал мужчина.

Однако во время родов голова ребенка не проходила через родовые пути, Печниковой сделали эпизиотомию (разрез промежности и стенки влагалища). У женщины началось кровотечение, она потеряла более 3 л крови. Врачи приняли решение удалить матку и трубы, иначе был риск, что роженица умрет. Женщина до сих пор восстанавливается после этих манипуляций. С малышом все хорошо.

Супруги хотят привлечь врачей к ответственности не только за причинение тяжкого вреда здоровью женщины, но и хамского отношения. Они рассказали, что Печниковой во время родов в грубой форме затыкали рот со словами «не мы перед твоим мужем ноги раздвигали» и «буду худшим акушером в твоей жизни». Они хотят, чтобы медиков пожизненно отстранили от работы в больнице.