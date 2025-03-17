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Общество ,  
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В Якутии начали проверку после сообщений о подмене ребенка в роддоме

В Якутии следователи начали проверку сообщений о подмене ребенка в роддоме, сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, женщина заподозрила врача одного из родильных домов Якутской области в том, что 16 лет назад ее ребенка подменили.

«В эфире программы федерального канала женщина заявила, что 16 лет она родила здорового младенца в одном из роддомов Якутска, однако акушер заменила новорожденного на другого ребенка с патологиями, несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.

РЕН ТВ пишет, что с такой историей в эфире телеканала выступила ранее Дарья Лузина. По ее словам, женщина рожала в Хандыге — в небольшом поселке в 400 километрах от Якутска. Результаты УЗИ показывали мальчика, но после родов врачи сказали, что родилась девочка со множественными пороками развития.

По словам Лузиной, когда через несколько лет она ознакомилась с документами: в истории новорожденного не хватало важных страниц, но были исправления, сделанные свежей ручкой.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Женщина утверждает, что здорового ребенка врач похитила. Правоохранительные органы проводят проверку по статье о похищении человека — 126 УК и подмене ребенка — 153 УК.

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Следственный комитет Якутия похищение человека уголовное дело
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