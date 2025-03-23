Жители разных регионов России увидели северное сияние
Жители разных регионов России смогли этой ночью увидеть северное сияние. Фото в соцсетях опубликовали жители Ленинградской, Тверской, Смоленской областей, Пермского края.
Как отмечает синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки.
«Возмущения магнитосферы Земли уже вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы», — пояснил он.
Ранее синоптик «Фобоса» Михаил Леус рассказал, что в Москве был побит рекорд высокого атмосферного давления 1943 года для 23 марта. Показатель достиг 764,2 мм рт. ст.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов