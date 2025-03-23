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Общество ,  
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Жители разных регионов России увидели северное сияние

Появились фото и видео северного сияния, которое видели в разных регионах России
Из-за сильной магнитной бури северное сияние могли видеть даже на широте Москвы

Жители разных регионов России увидели северное сияние
Video

Жители разных регионов России смогли этой ночью увидеть северное сияние. Фото в соцсетях опубликовали жители Ленинградской, Тверской, Смоленской областей, Пермского края.

Как отмечает синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на Землю обрушилась сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки.

«Возмущения магнитосферы Земли уже вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы», — пояснил он.

Азево
Бухта Пейпия
Шепелево,&nbsp;Ленинградская область
Шепелево, Ленинградская область
Алтайский край
Ладога
Озеро Раздолинское, Сосново
Лебяжье
Лебяжье
Смоленская область
Азево
Бухта Пейпия
Шепелево,&nbsp;Ленинградская область
Шепелево, Ленинградская область
Алтайский край
Ладога
Озеро Раздолинское, Сосново
Лебяжье
Лебяжье
Смоленская область
Азево
(Фото: Ильсур Абдуллин / aurora_ru / Telegram)
Бухта Пейпия
(Фото: astrophotoboloto / Telegram)
Шепелево, Ленинградская область
(Фото: the_glimpses / Telegram)
Шепелево, Ленинградская область
(Фото: the_glimpses / Telegram)
Алтайский край
(Фото: Анна Репко / aurora_ru / Telegram)
Ладога
(Фото: Павел Емельянов / aurora_ru / Telegram)
Озеро Раздолинское, Сосново
(Фото: Галина К. / aurora_ru / Telegram)
Лебяжье
(Фото: Вера Сайкина / aurora_ru / Telegram)
Лебяжье
(Фото: Ирина Алексеева / aurora_ru / Telegram)
Смоленская область
(Фото: Валерия / aurora_ru / Telegram)

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Теги
Северное сияние атмосферное давление вспышка на Солнце Ленинградская область фото видео
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