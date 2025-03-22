Северное сияние в Подмосковье. Видео
Жители Московской области понаблюдали за северным сиянием в ночь на 22 марта. Фото и видео опубликованы в интернете.
С вечера 21 марта в Москве началась магнитная буря, следует из диаграммы на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, буря должна завершиться к полудню 22 марта. Северное сияние, также, как и магнитная буря происходят из-за возбуждения геомагнитной оболочки Земли корональными выбросами.
Полярное сияние увидело также население Ленинградской, Калининградской, Омской областей и других регионов.
Сияние возникает из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Этот ветер обычно усиливается при максимальной солнечной активности, говорится на сайте Всемирной метеорологической организации.
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