 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Северное сияние в Подмосковье. Видео

В Подмосковье наблюдали северное сияние

Северное сияние в Подмосковье. Видео
Video

Жители Московской области понаблюдали за северным сиянием в ночь на 22 марта. Фото и видео опубликованы в интернете.

С вечера 21 марта в Москве началась магнитная буря, следует из диаграммы на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, буря должна завершиться к полудню 22 марта. Северное сияние, также, как и магнитная буря происходят из-за возбуждения геомагнитной оболочки Земли корональными выбросами.

Полярное сияние увидело также население Ленинградской, Калининградской, Омской областей и других регионов.

Сияние возникает из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Этот ветер обычно усиливается при максимальной солнечной активности, говорится на сайте Всемирной метеорологической организации.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Северное сияние Подмосковье магнитная буря
Материалы по теме
Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в Новый год
Общество
Земле предсказали магнитную бурю и северное сияние от вспышки на Солнце
Общество
Старейшему электродепо «Северное» московского метро исполнилось 90 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Овечкин поддержал идею провести матч между НХЛ и КХЛСпорт, 10:23
Северное сияние в Подмосковье. ВидеоОбщество, 10:19
Bloomberg узнал о тайном разрешении Chevron при Байдене обходить санкцииБизнес, 10:13
Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе FerrariСпорт, 10:06
«Большая приватизация»: чьи госпакеты можно продать и при каких условияхPro, 10:03
У горящей нефтебазы на Кубани выявили превышение ПДК вредных веществПолитика, 10:03
Почему страны Балтии и Польша решили заминировать свои границыПолитика, 10:01
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Африканец-самурай и 1 млн игроков: что известно о новом Assassin’s CreedТехнологии и медиа, 09:31
Аэропорт Хитроу возобновил рейсы после суточного отключения электричестваОбщество, 09:24
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
СК назвал организаторов теракта в «Крокусе»Политика, 09:07
В какой банк положить деньги в марте: топ-10 вкладовИнвестиции, 09:00
Самарский губернатор заявил о попытке атаки промпредприятия дрономПолитика, 08:52
Бывший логотип Twitter продали за $35 тыс. на аукционеОбщество, 08:35