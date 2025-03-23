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Ученые создали препарат для восстановления движений после инсульта

Nature: ученые создали препарат для восстановления движений после инсульта

Учёные из США провели испытания на мышах препарата DDL-920, предназначенного для восстановления двигательных функций после инсульта. Грызунам, чьи конечности были искуственно парализованы, лекарство помогло вернуть контроль над движениями, пишет Nature.

Статья группы ученых из разных стран вышла в журнале 15 марта.

Авторы пояснили, что после инсульта у человека нарушается связь с клетками нейронов, играющих жизненно важную роль в работе мозга и поведении.

Они также влияют на так называемый гамма-ритм мозга, который исчезает при кровоизлиянии в него, то есть при инсульте. Гамма-ритм в нормальном состоянии наблюдается при решении сложных задач, требующих сосредоточенности, отмечается в статье.

Препарат, который тестировали ученые на мышах, помог нейронам восстановить связь и восстановить работу мозга без долгой реабилитации. Однако на данный момент он не может выйти на рынок, поскольку его нужно протестировать на людях, заключили авторы статьи.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
инсульт ученые реабилитация
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