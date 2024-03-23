RT показал видео с еще одним подозреваемым в атаке на «Крокус» Файзовым

RT показал видео с еще одним подозреваемым в атаке на «Крокус Сити Холл»

На кадрах задержанный находится в больнице. По данным RT, это 19-летний Мухаммадсабир Файзов. По сведениям телеграм-каналов, он получил ранение при задержании

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Телеканал Russia Today показал кадры с четвертым задержанным, который причастен к атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл».

На видео показан мужчина, находящийся на больничной койке. С ним общаются через переводчика. Телеканал уточняет, что подозреваемого зовут Мухаммадсабир Файзов, ему 19 лет.

Как писали телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «112», он был ранен при задержании. Mash указывал, что у него был поврежден глаз. Baza сообщала, что его оперировали в областной больнице в Брянске.

По данным «112» и Baza, он работал в нескольких барбершопах в Ивановской области. Один из них, «Площадка», во «ВКонтакте» сообщил, что мужчина был «на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года» с ним не поддерживали связь. Еще один салон, Barbershop My Style в Тейково, сообщил, что подозреваемый работал в заведении более двух месяцев, а после уволился и уехал в другой город. Оба барбершопа сообщили о получении угроз.

Ранее RT и его главред Маргарита Симоньян показали кадры допроса еще троих возможных террористов. Один из них рассказал, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника». За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Произошло два взрыва, концертный зал загорелся. К вечеру следующего дня открытое горение ликвидировали, ведется разбор завалов.

По последним данным Следственного комитета, число жертв — 133. Так как поисковая операция еще идет, их число может увеличиться. Пострадавших — 140.

В Брянской области были задержаны 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Четыре подозреваемых доставлены в Москву в СК. Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.