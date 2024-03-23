 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Минздрав Подмосковья сообщил о 140 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта достигло 140 человек, следует из списка на сайте подмосковного Минздрава.

105 из раненых находятся на стационарном лечении. Еще трое выписаны, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнил депздрав столицы.

В Следственном комитете ранее сообщили, что число погибших выросло до 133 человек.

Материал дополняется.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Теги
«Крокус Сити Холл» Московская область пострадавшие теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Подмосковье 3 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в «Крокусе» Общество, 20:03
Минздрав Подмосковья сообщил о 140 пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 19:49
В Истре предупредили о рассылке сообщений «террористического характера» Общество, 19:37
В «Крокусе» ликвидировали открытое горение Общество, 19:33
Воробьев сообщил, что установлены личности 50 погибших в «Крокусе» Общество, 19:30
В России удвоили число звонков для заключенных Общество, 19:13
В Союзе торговых центров оценили ущерб «Крокусу» после теракта Общество, 19:12
Участницы соревнований в «Крокус Экспо» застряли в Москве из-за паспортов Общество, 18:54
Генсек ООН призвал страны мира сплотиться в борьбе с ИГИЛ Политика, 18:38
Банки пообещали списать кредиты погибших и пострадавших в «Крокусе» Финансы, 18:26
Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище Спорт, 18:00
Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу в день траура Технологии и медиа, 17:58
МЧС опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити Холле» Общество, 17:46
В МВД опровергли российское гражданство у подозреваемых в теракте Политика, 17:43