Минздрав Подмосковья сообщил о 140 пострадавших при теракте в «Крокусе»
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта достигло 140 человек, следует из списка на сайте подмосковного Минздрава.
105 из раненых находятся на стационарном лечении. Еще трое выписаны, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнил депздрав столицы.
В Следственном комитете ранее сообщили, что число погибших выросло до 133 человек.
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