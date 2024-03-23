Минздрав Подмосковья сообщил о 140 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта достигло 140 человек, следует из списка на сайте подмосковного Минздрава.

105 из раненых находятся на стационарном лечении. Еще трое выписаны, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнил депздрав столицы.

В Следственном комитете ранее сообщили, что число погибших выросло до 133 человек.

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