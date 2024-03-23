В Москве люди пришли сдавать кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе".

Очередь у центра сдачи крови в Москве. Видео

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Очередь у Центра крови имени О. К. Гаврилова в Москве. Люди пришли сдавать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

В столичном Депздраве сообщили, что 23 марта сдать кровь можно в следующих учреждениях:

Центр крови имени О.К.Гаврилова (ул. Поликарпова, д.14, корп.2 ул. Бакинская, д.31);

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д. 3);

ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, д. 10, к. 1);

ГКБ № 15 им. О.М. Филатова (ул. Вешняковская, д. 23);

ГКБ № 52 (ул.Пехотная, д. 3);

ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (ул.Ленская, д.15);

Морозовская ДГКБ (4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9);

ГКБ им. В.М. Буянова (ул. Бакинская, д.26);

ГКБ им. М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1).

В Минздраве ранее заявили, что для пострадавших при теракте есть донорская кровь, ее достаточно.

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта, в районе 20:00. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу, в здании начался пожар.

По данным СК, погибли 60 человек. Среди погибших трое детей, следует из списка на сайте Минздрава Подмосковья. Пострадал 121 человек.