 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Воробьев провел оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холле»

Воробьев: провели оперативный штаб у «Крокуса», сверяем данные по пострадавшим
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Андрей Воробьев сообщил, что власти провели оперативный штаб после теракта в «Крокус Сити Холле». «Занимаемся сверкой данных по пострадавшим», — сказал он. Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по посетителям концерта
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил, что власти провели оперативный штаб после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть — в учреждения здрава Московской области — в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный», — рассказал глава региона.

По его словам, все действия координируются с правоохранительным блоком.

«Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0», — сказал Воробьев, пообещав дальше информировать по мере поступления новых данных.

Региональный Минздрав опубликовал первый список погибших и пострадавших в результате теракта. 

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О том, что стрельба произошла в зале перед концертом группы «Пикник», сказала РБК одна из очевидцев Светлана.

Воробьев сообщил о создании оперативного штаба 22 марта в 20:49 мск. «Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал он.

После стрельбы начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС заявляло о выводе из подвала 100 человек. Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. До этого в пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства ведут поиск преступников на месте теракта.

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться

Новые кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокуса» из-за сильного задымления

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Андрей Воробьев Московская область теракт «Крокус Сити Холл»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 01:40
Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Белгородской области Политика, 01:32
Дептранс снял ограничения, введенные после атаки на «Крокус Сити» Общество, 01:30
Новые кадры тушения пожара в «Крокус Сити Холл» Общество, 01:28
Мурашко сообщил о состоянии госпитализированных после теракта в «Крокусе» Политика, 01:22
РЖД разрешили вернуть билеты без сбора после теракта в «Крокус Сити» Общество, 01:05
В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности Политика, 01:00
Пожар в «Крокус Сити» локализовали на 13 тыс. кв. м Общество, 00:58
Посольство США объяснило публикацию предупреждения о теракте в Москве Политика, 00:55
Франция, Великобритания, Испания и Италия осудили теракт в «Крокусе» Политика, 00:53
Воробьев провел оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холле» Общество, 00:49
Минюст внес в реестр иноагентов «Викимедиа РУ» и ведущего Набутова Политика, 00:49
СОБР покинул горящий «Крокус Сити» из-за невозможности там находиться Общество, 00:46
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте Общество, 00:42