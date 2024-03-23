Воробьев провел оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холле»

Андрей Воробьев сообщил, что власти провели оперативный штаб после теракта в «Крокус Сити Холле». «Занимаемся сверкой данных по пострадавшим», — сказал он. Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по посетителям концерта

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил, что власти провели оперативный штаб после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть — в учреждения здрава Московской области — в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный», — рассказал глава региона.

По его словам, все действия координируются с правоохранительным блоком.

«Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0», — сказал Воробьев, пообещав дальше информировать по мере поступления новых данных.

Региональный Минздрав опубликовал первый список погибших и пострадавших в результате теракта.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О том, что стрельба произошла в зале перед концертом группы «Пикник», сказала РБК одна из очевидцев Светлана.

Воробьев сообщил о создании оперативного штаба 22 марта в 20:49 мск. «Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал он.

После стрельбы начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС заявляло о выводе из подвала 100 человек. Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. До этого в пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства ведут поиск преступников на месте теракта.