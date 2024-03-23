Воробьев провел оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холле»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил, что власти провели оперативный штаб после теракта в «Крокус Сити Холле».
«Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть — в учреждения здрава Московской области — в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный», — рассказал глава региона.
По его словам, все действия координируются с правоохранительным блоком.
«Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0», — сказал Воробьев, пообещав дальше информировать по мере поступления новых данных.
Региональный Минздрав опубликовал первый список погибших и пострадавших в результате теракта.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О том, что стрельба произошла в зале перед концертом группы «Пикник», сказала РБК одна из очевидцев Светлана.
Воробьев сообщил о создании оперативного штаба 22 марта в 20:49 мск. «Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал он.
После стрельбы начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС заявляло о выводе из подвала 100 человек. Всего в зале могли находиться примерно 6,2 тыс. человек. К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. До этого в пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства ведут поиск преступников на месте теракта.
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
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