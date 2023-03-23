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В Пекине впервые за 20 лет зафиксировали отрицательный прирост населения

В Пекине впервые за 20 лет зафиксировали отрицательный естественный прирост населения
Отрицательный естественный прирост зафиксирован впервые за 20 лет как в столице Китая, так и по всей стране. В 2022-м году численность населения страны впервые за 60 лет уменьшилась, Индия вышла на первое место по этому показателю
Запретный город в Пекине
Запретный город в Пекине (Фото: Li Xin / Xinhua / Global Look Press)

В прошлом году уровень смертности в столице Китая Пекине превысил уровень рождаемости, пишет Reuters со ссылкой на демографическую статистику правительства страны. Такая ситуация наблюдается впервые с 2003 года, отмечает агентство.

Показатель смертности вырос до 5,72 смертей на 1 тыс. человек, а рождаемости упал до 5,67 рождений на 1 тыс. человек, то есть естественный прирост населения составил минус 0,05 человека на 1 тыс. Всего населения города — 21,84 млн.

По стране был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за время наблюдений — 6,77 рождений на 1 тыс. человек, а уровень смертности, напротив, вырос до рекордного с 1974 года — 7,37 на 1 тыс. человек, пишет Reuters. Естественный прирост тоже отрицательный, минус 0,6. Как следует из данных Национального статистического бюро, такого явления также не фиксировалось с 2003 года.

В 2022-м впервые более чем за полвека произошло снижение численности населения Китая. Она сократилась на 850 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом и составила 1 411 750 000 человек. Был также зафиксирован отрицательный естественный прирост: в стране родились 9,56 млн детей и умерли 10,41 млн жителей.

World Population Review (WPR) в январе этого года оценил численность населения Китая на конец 2022-го в 1,412 млрд, а Индии — в 1,417 млрд, таким образом, она сместила КНР с первого места по населению. Сама Индия не публиковала данные о количестве своих жителей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Пекин демография население
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