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ФАС обязала «Яндекс» запретить рекламу сайтов-двойников Росреестра

Дело было возбуждено по жалобе Росреестра. В ведомстве считают, что рынок перепродажи информации из ЕГРН нарушает права граждан и противоречит интересам государства
«Яндекс» YNDX ₽4 945 +1,1% Купить
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании «Яндекс» предписание прекратить рекламу сайтов-двойников, предлагающих онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росреестра.

«В ноябре 2020 года при наборе в строке поиска системы «Яндекс» словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой поиска отображались объявления с пометкой «реклама» с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников не предусмотрена», — цитирует ведомство указание ФАС.

В Росреестре также отметили, что систематически борются с деятельностью сайтов-двойников и получают жалобы на недостоверную информацию, полученную через них. «При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз», — отметили в Росреестре.

На сайте ведомства опубликована инструкция, как выявить сайты-двойники. Кроме того, там отметили, что правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации — США, территория Евросоюза, Украина». «Пользуясь этими услугами, пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира», — предупредили в Росреестре.

Против «Яндекса» открыли дело из-за рекламы услуг по выпискам из ЕГРН
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В базе решений ФАС решение по этому делу на момент подготовки этого материала опубликовано не было.

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы услуг частных сервисов по получению выписок из ЕГРН 1 февраля 2021 года. Из материалов дела следовало, что Росреестр обнаружил в «Яндекс.Директ» рекламу услуг по предоставлению сведений из ЕГРН. В ноябре служба подала жалобу ФАС. Специалист антимонопольного ведомства составил протокол осмотра, в котором подтвердил случаи нарушения законодательства.

К 26 февраля «Яндексу» нужно было предоставить в ФАС необходимые документы. Согласно ст. 14.3 КоАП, штраф может составить от 100 тыс. до полумиллиона рублей. В мае прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете создавать интернет-сайты, на которых размещены сведения, содержащиеся в ЕГРН. В июле он прошел первое чтение.

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Представители бизнеса инициативу раскритиковали. Так, сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере земли и недвижимости от экспертного и делового сообщества Николай Алексеенко пояснял РБК, что в ходе своей работы прямой или косвенной перепродажей таких данных занимаются кадастровые инженеры, нотариусы, риелторы и аналитики. Глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар указывал, что права потребителей не нарушаются, поскольку у них все равно остается возможность самим заказать выписки непосредственно в Росреестре.

Автор
Владислав Гордеев
ФАС Росреестр реклама нарушение закона «Яндекс»
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