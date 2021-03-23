ФАС обязала «Яндекс» запретить рекламу сайтов-двойников Росреестра

Дело было возбуждено по жалобе Росреестра. В ведомстве считают, что рынок перепродажи информации из ЕГРН нарушает права граждан и противоречит интересам государства

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании «Яндекс» предписание прекратить рекламу сайтов-двойников, предлагающих онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росреестра.

«В ноябре 2020 года при наборе в строке поиска системы «Яндекс» словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой поиска отображались объявления с пометкой «реклама» с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников не предусмотрена», — цитирует ведомство указание ФАС.

В Росреестре также отметили, что систематически борются с деятельностью сайтов-двойников и получают жалобы на недостоверную информацию, полученную через них. «При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз», — отметили в Росреестре.

На сайте ведомства опубликована инструкция, как выявить сайты-двойники. Кроме того, там отметили, что правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации — США, территория Евросоюза, Украина». «Пользуясь этими услугами, пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира», — предупредили в Росреестре.