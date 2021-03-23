В Думе предложили сроки до 12 лет для коллекторов за «выбивание» долгов

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за незаконные действия коллекторов. Если «выбиванием» долгов занималась организованная группа, наказание составит до 12 лет лишения свободы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконные действия по возврату просроченной задолженности граждан, говорится на сайте нижней палаты.

«Уголовная ответственность будет наступать, если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это, если распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. За это может грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до пяти лет», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, максимальное наказание по предлагаемой статье УК составит до 12 лет лишения свободы, если «выбиванием» долгов занималась организованная группа.

Володин отметил, что ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций. В частности, был определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, способы взаимодействия с должниками, а также введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников.

Однако депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким, говорится в сообщении. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно, поскольку сложно установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства. «Внесенным законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления», — указал Володин.