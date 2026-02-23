Москвичам пообещали пасмурный и прохладный день
В Москве 23 февраля ожидается пасмурный день, следует из данных сервиса Яндекс.Погода.
Температура днем будет держаться около нуля, хотя по ощущениям будет значительно холоднее - до минус пяти градусов. Влажность воздуха составит 65%. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 1,8 м/с. Атмосферное давление установится на уровне 746 мм рт. ст.
В течение недели в Москве будет держаться преимущественно облачная погода с редкими прояснениями. Температуры днем также ожидаются около нуля, в то время как ночами прогнозируется понижение до минус 3 - минус 5 градусов. Есть вероятность осадков, но они не будут обильными и иногда могут переходить в мокрый снег. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 743–746 мм рт. ст.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга