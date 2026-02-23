 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали пасмурный и прохладный день

В Москве 23 февраля ожидается пасмурный день, следует из данных сервиса Яндекс.Погода.

Температура днем будет держаться около нуля, хотя по ощущениям будет значительно холоднее - до минус пяти градусов. Влажность воздуха составит 65%. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до  1,8 м/с. Атмосферное давление установится на уровне 746 мм рт. ст.

Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В течение недели в Москве будет держаться преимущественно облачная погода с редкими прояснениями. Температуры днем также ожидаются около нуля, в то время как ночами прогнозируется понижение до минус 3 - минус 5 градусов. Есть вероятность осадков, но они не будут обильными и иногда могут переходить в мокрый снег. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 743–746 мм рт. ст.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва Погода
