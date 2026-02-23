ВШЭ увидела снижение числа несчастливых россиян в 2,5 раза за 6 лет

ВШЭ: Число несчастливых людей в России снизилось в 2,5 раза за шесть лет

Подавляющее большинство взрослых россиян считают себя счастливыми, следует из опроса ВШЭ. На степень счастья больше всего влияют деньги, здоровье и помощь другим

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Большинство взрослых россиян (89%) считают себя счастливыми — это на 2% больше, чем годом ранее, показал опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, проведенный в декабре 2025 года (РБК ознакомился с результатами).

Число считающих себя счастливыми росло с 2019 года, когда, согласно исследованию, таких было 79%. О том, что счастливы «безусловно» в 2025 году заявили 32%, хотя в 2024 году таких было 24%. Скорее счастливы, чем нет, — больше половины опрошенных (57% опрошенных).

Доля тех, кто не считает себя счастливыми, наоборот, снизилась с 2019 года в 2,5 раза, указали во ВШЭ. Тех, кто называл себя «скорее не счастливым» с 2019 по 2025 год стало меньше с 11% до 5%, а «безусловно не счастливых» — с 4% до 1%.

Всероссийский опрос населения Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел в декабре 2025 года в рамках мониторинга состояния гражданского общества при поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. В опросе участвовало городское и сельское население в возрасте от 18 лет и старше, всего — 2 тыс. человек.

Наиболее уверенно о своем счастье говорит молодежь. Доля безусловно счастливых респондентов составляет 38% среди совершеннолетних россиян моложе 24 лет, а среди тех, кто старше 60 лет, она ниже — 28%. Но, указывают авторы исследования, это не означает, что пожилые люди чувствуют себя несчастными. Доля тех, кто не считает себя счастливыми, во всех возрастных группах почти одинаковая и не превышает 6%.

По данным исследования, важным фактором, связанным с ощущением счастья, выступает материальное благополучие человека. Среди наиболее обеспеченных опрошенных, которые могут позволить себе покупку квартиры или дома, безусловно счастливыми себя считают 55%, а среди тех, кому финансовых средств не хватает на еду или одежду — 25%.

Согласно опубликованному в августе прошлого года опросу аналитического центра ВЦИОМ, россияне считают, что зарплаты в размере около 227 тыс. руб. ежемесячно хватит, чтобы почувствовать себя счастливым. Это примерно в 2,5 раза больше средней зарплаты по стране. В 2017 году для счастья россиянам было необходимо 109 тыс. руб. При этом женщины в 1,7 раза чаще мужчин испытывают неудовлетворенность количеством денег, которое у них есть. Согласно данным ВЦИОМ, среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, почти половина испытывает удовлетворение, а каждый седьмой — счастье. В группе «бедных» преобладают безразличие, неудовлетворенность, а часть испытывают несчастье.

Еще один значимый фактор ощущения счастья — состояние здоровья, следует из исследования ВШЭ. Счастливыми называют себя 97% людей, которые считают свое здоровье очень хорошим, а безусловно счастливы 58% из них. В то же время среди россиян с плохим здоровьем счастливы 60%, безусловно — 13%.

Чаще остальных безусловно счастливы те, кто верит, что сплоченность и согласие преобладают как в стране в целом (59%), так и в их собственном ближайшем окружении (52%). Из тех, кто испытывают гордость за то, что являются гражданами своей страны безусловно счастливы 43%.

К тому же, согласно исследованию, с ощущением счастья позитивно связана готовность помогать другим: из тех, кто занимался волонтерским трудом за последний год безусловно счастливыми себя назвали 42%, из участвовавших в акциях помощи людям, попавшим в трудную ситуацию и тех, кто помогал на субботниках и мероприятиях по благоустройству — по 40%.

Также более счастливыми себя чувствуют граждане, которые за последний год часто делали денежные пожертвования. Безусловно счастливы из них 42%.

«Помощь другим — это в том числе помощь себе самому: она дает человеку чувство смысла и значимости, позволяет почувствовать себя частью чего-то большего, дарит позитивные эмоции и помогает преодолеть социальную изоляцию», — отметила в разговоре с РБК директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. По ее словам, активное развитие культуры волонтерства и благотворительности не только дает больше возможностей нуждающимся для получения социальной поддержки, но и повышает уровень субъективного счастья, социальной сплоченности и доверия в обществе.

В интервью РБК директор фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер указывала, что в последние годы люди действительно стали делать пожертвования чаще. «Количество рекуррентных платежей, то есть физических лиц, которые подписались на регулярные пожертвования и перестали их замечать, стало больше», — говорила она. Федермессер объясняла это тем, что в кризисной ситуации людям свойственно думать о других.