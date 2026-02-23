 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

ВШЭ увидела снижение числа несчастливых россиян в 2,5 раза за 6 лет

ВШЭ: Число несчастливых людей в России снизилось в 2,5 раза за шесть лет
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Подавляющее большинство взрослых россиян считают себя счастливыми, следует из опроса ВШЭ. На степень счастья больше всего влияют деньги, здоровье и помощь другим
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Большинство взрослых россиян (89%) считают себя счастливыми — это на 2% больше, чем годом ранее, показал опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, проведенный в декабре 2025 года (РБК ознакомился с результатами).

Число считающих себя счастливыми росло с 2019 года, когда, согласно исследованию, таких было 79%. О том, что счастливы «безусловно» в 2025 году заявили 32%, хотя в 2024 году таких было 24%. Скорее счастливы, чем нет, — больше половины опрошенных (57% опрошенных).

Доля тех, кто не считает себя счастливыми, наоборот, снизилась с 2019 года в 2,5 раза, указали во ВШЭ. Тех, кто называл себя «скорее не счастливым» с 2019 по 2025 год стало меньше с 11% до 5%, а «безусловно не счастливых» — с 4% до 1%.

Всероссийский опрос населения Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел в декабре 2025 года в рамках мониторинга состояния гражданского общества при поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В опросе участвовало городское и сельское население в возрасте от 18 лет и старше, всего — 2 тыс. человек.

Наиболее уверенно о своем счастье говорит молодежь. Доля безусловно счастливых респондентов составляет 38% среди совершеннолетних россиян моложе 24 лет, а среди тех, кто старше 60 лет, она ниже — 28%. Но, указывают авторы исследования, это не означает, что пожилые люди чувствуют себя несчастными. Доля тех, кто не считает себя счастливыми, во всех возрастных группах почти одинаковая и не превышает 6%.

По данным исследования, важным фактором, связанным с ощущением счастья, выступает материальное благополучие человека. Среди наиболее обеспеченных опрошенных, которые могут позволить себе покупку квартиры или дома, безусловно счастливыми себя считают 55%, а среди тех, кому финансовых средств не хватает на еду или одежду — 25%.

Согласно опубликованному в августе прошлого года опросу аналитического центра ВЦИОМ, россияне считают, что зарплаты в размере около 227 тыс. руб. ежемесячно хватит, чтобы почувствовать себя счастливым. Это примерно в 2,5 раза больше средней зарплаты по стране. В 2017 году для счастья россиянам было необходимо 109 тыс. руб. При этом женщины в 1,7 раза чаще мужчин испытывают неудовлетворенность количеством денег, которое у них есть. Согласно данным ВЦИОМ, среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, почти половина испытывает удовлетворение, а каждый седьмой — счастье. В группе «бедных» преобладают безразличие, неудовлетворенность, а часть испытывают несчастье.

Миллениалов назвали самым счастливым в любви поколением
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Еще один значимый фактор ощущения счастья — состояние здоровья, следует из исследования ВШЭ. Счастливыми называют себя 97% людей, которые считают свое здоровье очень хорошим, а безусловно счастливы 58% из них. В то же время среди россиян с плохим здоровьем счастливы 60%, безусловно — 13%.

Чаще остальных безусловно счастливы те, кто верит, что сплоченность и согласие преобладают как в стране в целом (59%), так и в их собственном ближайшем окружении (52%). Из тех, кто испытывают гордость за то, что являются гражданами своей страны безусловно счастливы 43%.

К тому же, согласно исследованию, с ощущением счастья позитивно связана готовность помогать другим: из тех, кто занимался волонтерским трудом за последний год безусловно счастливыми себя назвали 42%, из участвовавших в акциях помощи людям, попавшим в трудную ситуацию и тех, кто помогал на субботниках и мероприятиях по благоустройству — по 40%.

Федермессер — РБК: «Я не готова делить Россию на уехавших и оставшихся»
Общество
Нюта Федермессер

Также более счастливыми себя чувствуют граждане, которые за последний год часто делали денежные пожертвования. Безусловно счастливы из них 42%.

«Помощь другим — это в том числе помощь себе самому: она дает человеку чувство смысла и значимости, позволяет почувствовать себя частью чего-то большего, дарит позитивные эмоции и помогает преодолеть социальную изоляцию», — отметила в разговоре с РБК директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. По ее словам, активное развитие культуры волонтерства и благотворительности не только дает больше возможностей нуждающимся для получения социальной поддержки, но и повышает уровень субъективного счастья, социальной сплоченности и доверия в обществе.

В интервью РБК директор фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер указывала, что в последние годы люди действительно стали делать пожертвования чаще. «Количество рекуррентных платежей, то есть физических лиц, которые подписались на регулярные пожертвования и перестали их замечать, стало больше», — говорила она. Федермессер объясняла это тем, что в кризисной ситуации людям свойственно думать о других.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Опрос счастье НИУ ВШЭ благотворительность Россия
Материалы по теме
Россияне назвали уровень зарплаты бедности, богатства и ощущения счастья
Общество
Миллениалов назвали самым счастливым в любви поколением
Общество
Россияне на удаленке назвали себя счастливыми чаще, чем сотрудники офисов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Дик Адвокат ушел из сборной Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026 Спорт, 13:55
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран Политика, 13:55
ВШЭ увидела снижение числа несчастливых россиян в 2,5 раза за 6 лет Общество, 13:48
В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона Общество, 13:26
Премьер Литвы назвала демографический кризис «вопросом нацбезопасности» Политика, 13:24
L'Equipe узнала, что Сафонов может оставить своего конкурента без ЧМ-2026 Спорт, 13:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Горящие магазины и машины. Видео последствий беспорядков в Мексике Общество, 13:19
АТОР раскрыл число россиян в Мексике на фоне беспорядков Общество, 12:57
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Немецкий министр назвал риски в призывах к диалогу с Россией Политика, 12:54
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ Спорт, 12:32
Юристы ответили, можно ли получить штраф за громко работающий миксер Общество, 12:31