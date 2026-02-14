Миллениалов назвали самым счастливым в любви поколением
Поколение миллениалов на сегодняшний день является самым счастливым в любви и романтических отношениях, показали результаты опроса Ipsos.
Так, своими супругами или партнерами довольны 84% мужчин-миллениалов и 82% женщин. Среди поколения Z, которое также именуется «зумерами», парой довольны 82% мужчин и 83% женщин.
В поколении X парой довольно чуть меньшее количество мужчин — 81%, женщин еще меньше — 80%. А в поколении «бэби-бумеров» партнерша устраивает 84% мужчин, партнером же довольны только 80% женщин.
Что касается сексуальной жизни, то показатель удовлетворенности распределился так:
- в «поколении Z» ею довольны равно 57% мужчин и женщин;
- среди миллениалов — 65% мужчин и 64% женщин;
- в поколении X — 60% мужчин и 58% женщин.
- а в поколении «бэби-бумеров» — 59% и 50% соответственно.
Более трех четвертей мужчин (76%) и женщин (77%) поколения Z считают, что партнеры их любят. Сильнее всего это чувствуют «бэби-бумеры» — (80% и 78% соответственно), чуть меньше — миллениалы (77% — женщины и 76% — мужчины). Что касается поколения X, то любимыми себя чувствуют 77% женщин и 73% мужчин.
Временные рамки в теории поколений могут разниться в зависимости от исследования. Однако в рамках опроса Ipsos они были следующими:
- «поколение Z» — родившиеся в 1996-2012 годах;
- миллениалы — родившиеся в 1980-1995 годах;
- поколение X — родившиеся в 1966-1979 годах;
- бэби-бумеры — родившиеся в 1945-1965 годах.
Опрос проводился в 30 странах в период с 24 декабря 2025 года по 9 января 2026 года. Респондентами были только те, кто состоит в браке или романтических отношениях. Всего в исследовании приняли участие 23 268 взрослых в возрасте 18 лет и старше.
Аналогичный опрос Ipsos прошлого года также показал, что миллениалы больше других поколений удовлетворены своими отношениями (63%). Наименьший средний показатель был у «бэби-бумеров» (55%).
Согласно опросу, который накануне дня Святого Валентина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне оказались умеренными романтиками: индекс любвеобильности составил 45 из 100 баллов. На звание самого любвеобильного поколения по результатам опроса претендуют миллениалы, а также родившиеся в период реформ. «Зумеры» же демонстрируют осмотрительность в отношениях и не спешат с ними.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»