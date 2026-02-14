Миллениалов назвали самым счастливым в любви поколением

Опрос показал, что самым счастливым в любви поколением, как и прежде, остаются миллениалы, у старших показатели в целом ниже. Тем не менее, большинство людей удовлетворено как отношениями, так и сексуальной жизнью

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поколение миллениалов на сегодняшний день является самым счастливым в любви и романтических отношениях, показали результаты опроса Ipsos.

Так, своими супругами или партнерами довольны 84% мужчин-миллениалов и 82% женщин. Среди поколения Z, которое также именуется «зумерами», парой довольны 82% мужчин и 83% женщин.

В поколении X парой довольно чуть меньшее количество мужчин — 81%, женщин еще меньше — 80%. А в поколении «бэби-бумеров» партнерша устраивает 84% мужчин, партнером же довольны только 80% женщин.

Что касается сексуальной жизни, то показатель удовлетворенности распределился так:

в «поколении Z» ею довольны равно 57% мужчин и женщин;

среди миллениалов — 65% мужчин и 64% женщин;

в поколении X — 60% мужчин и 58% женщин.

а в поколении «бэби-бумеров» — 59% и 50% соответственно.

Более трех четвертей мужчин (76%) и женщин (77%) поколения Z считают, что партнеры их любят. Сильнее всего это чувствуют «бэби-бумеры» — (80% и 78% соответственно), чуть меньше — миллениалы (77% — женщины и 76% — мужчины). Что касается поколения X, то любимыми себя чувствуют 77% женщин и 73% мужчин.

Временные рамки в теории поколений могут разниться в зависимости от исследования. Однако в рамках опроса Ipsos они были следующими: «поколение Z» — родившиеся в 1996-2012 годах;

миллениалы — родившиеся в 1980-1995 годах;

поколение X — родившиеся в 1966-1979 годах;

бэби-бумеры — родившиеся в 1945-1965 годах. Опрос проводился в 30 странах в период с 24 декабря 2025 года по 9 января 2026 года. Респондентами были только те, кто состоит в браке или романтических отношениях. Всего в исследовании приняли участие 23 268 взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Аналогичный опрос Ipsos прошлого года также показал, что миллениалы больше других поколений удовлетворены своими отношениями (63%). Наименьший средний показатель был у «бэби-бумеров» (55%).

Согласно опросу, который накануне дня Святого Валентина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне оказались умеренными романтиками: индекс любвеобильности составил 45 из 100 баллов. На звание самого любвеобильного поколения по результатам опроса претендуют миллениалы, а также родившиеся в период реформ. «Зумеры» же демонстрируют осмотрительность в отношениях и не спешат с ними.