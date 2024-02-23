Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

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Президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщаетпресс-служба Кремля.

Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся военных училищ.

Впервые 23 февраля отмечали в 1919 году в честь первой годовщины создания Красной армии. Днем защитника Отечества праздник стал с 1995 года.