Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщаетпресс-служба Кремля.
Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся военных училищ.
Впервые 23 февраля отмечали в 1919 году в честь первой годовщины создания Красной армии. Днем защитника Отечества праздник стал с 1995 года.
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