Оказавшуюся очагом коронавируса секту в Южной Корее потребовали закрыть

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек, скончались шесть пациентов. При этом 309 случаев из общего числа связаны с религиозной сектой Синчхонджи

Фото: en.shincheonji.kr

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что 98 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Южной Корее были подтверждены у членов религиозной группы, которая носит название Церковь Иисуса Синчхонджи. Об этом пишет The Korea Times.

По данным издания, 61-летняя женщина, у которой в минувший вторник, 18 февраля, был выявлен коронавирус, посещала секту в городе Тэгу четыре раза до и после того, как почувствовала симптомы заболевания. По оценкам властей Тэгу, на богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тыс. человек, сейчас их тестируют на коронавирус. Религиозная секта Синчхонджи, которая была основана в Южной Корее религиозным деятелем Ли Ман-хи в 1984 году, сегодня насчитывает более 230 тыс. приверженцев по всему миру. Члены религиозной секты считают, что их лидер — вернувшийся на землю Иисус Христос, и только он один знает, как верно толковать Библию.

Всего в провинции Северный Кёнсан и городе Тэгу, расположенном примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула (население 2,4 млн), зарегистрировано 111 случаев заражения. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек. Как передает Reuters, 309 из них (около 55% из всех заразившихся) посещали собрания группы Синчхонджи. Власти заявляют, что ежедневно от 5 до 6 тыс. человек проходят тестирование на коронавирус.

В самой группе Синчхонджи, у которой сегодня есть 12 отделений по всей стране, заявили о временной приостановке церковных богослужений и собраний. Филиал секты в Тэгу был закрыт в среду, 19 февраля. Бывший член церкви Синчхонджи предположил, что практика богослужений, возможно, усилила распространение коронавируса, поскольку члены группы во время службы стоят на коленях близко друг к другу и поют песни, обхватив руками друг друга за плечи. Власти Тэгу провели обследования 1001 члена секты, 544 сказали, что у них есть симптомы коронавируса. При этом 2722 человека, посещавших службы, сообщили об отсутствии симптомов, еще 343 человека отказались проходить тестирование. «Правительство Сеула будет проводить карантинные и дезинфекционные мероприятия во всех объектах Синчхонджи в городе, независимо от собственных усилий церкви по карантину», — заявил со своей стороны мэр южнокорейской столицы Пак Вонсун. Власти провинции Кёнги также объявили о проведении обследований членов Синчхонджи.