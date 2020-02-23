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Оказавшуюся очагом коронавируса секту в Южной Корее потребовали закрыть

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек, скончались шесть пациентов. При этом 309 случаев из общего числа связаны с религиозной сектой Синчхонджи
Фото: en.shincheonji.kr

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что 98 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Южной Корее были подтверждены у членов религиозной группы, которая носит название Церковь Иисуса Синчхонджи. Об этом пишет The Korea Times.

По данным издания, 61-летняя женщина, у которой в минувший вторник, 18 февраля, был выявлен коронавирус, посещала секту в городе Тэгу четыре раза до и после того, как почувствовала симптомы заболевания. По оценкам властей Тэгу, на богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тыс. человек, сейчас их тестируют на коронавирус. Религиозная секта Синчхонджи, которая была основана в Южной Корее религиозным деятелем Ли Ман-хи в 1984 году, сегодня насчитывает более 230 тыс. приверженцев по всему миру. Члены религиозной секты считают, что их лидер — вернувшийся на землю Иисус Христос, и только он один знает, как верно толковать Библию.

Всего в провинции Северный Кёнсан и городе Тэгу, расположенном примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула (население 2,4 млн), зарегистрировано 111 случаев заражения. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек. Как передает Reuters, 309 из них (около 55% из всех заразившихся) посещали собрания группы Синчхонджи. Власти заявляют, что ежедневно от 5 до 6 тыс. человек проходят тестирование на коронавирус.

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В самой группе Синчхонджи, у которой сегодня есть 12 отделений по всей стране, заявили о временной приостановке церковных богослужений и собраний. Филиал секты в Тэгу был закрыт в среду, 19 февраля. Бывший член церкви Синчхонджи предположил, что практика богослужений, возможно, усилила распространение коронавируса, поскольку члены группы во время службы стоят на коленях близко друг к другу и поют песни, обхватив руками друг друга за плечи. Власти Тэгу провели обследования 1001 члена секты, 544 сказали, что у них есть симптомы коронавируса. При этом 2722 человека, посещавших службы, сообщили об отсутствии симптомов, еще 343 человека отказались проходить тестирование. «Правительство Сеула будет проводить карантинные и дезинфекционные мероприятия во всех объектах Синчхонджи в городе, независимо от собственных усилий церкви по карантину», — заявил со своей стороны мэр южнокорейской столицы Пак Вонсун. Власти провинции Кёнги также объявили о проведении обследований членов Синчхонджи.

В воскресенье, 23 февраля, представитель Синчхонджи заявил, что религиозная группа намерена сотрудничать с властями страны, борющимися за сдерживание распространения коронавируса COVID-19. «Члены церкви также являются жертвами инфекции, мы хотим, чтобы граждане Южной Кореи помнили об этом. Мы искренне просим людей прекратить осыпать нас критикой и ненавистью», — говорится в заявлении, которое цитирует KT. Так в секте отреагировали на появление онлайн-петиции к властям Кореи с просьбой о принудительном роспуске Синчхонджи (она уже набрала более 200 тыс. подписей). «Причиной распространения нового коронавируса в городе Тэгу и провинции Северный Кёнсан является неэтичная догма Синчхонджи и отказ от сотрудничества с правительством», — поясняется в петиции. Согласно закону, если число подписей петиции превышает 100 тыс., администрация президента должна дать официальный ответ по изложенному в документе вопросу.

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По последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 600 человек, скончались шесть пациентов, выздоровели 18 человек, еще более 6 тыс. находятся в больницах с подозрением на инфекцию. Как сообщили 23 февраля в Национальном управлении здравоохранения КНР, количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV на территории Китая достигло 2442 человек. Число зараженных в 28 странах по всему миру, в том числе России, США, Японии и Южной Корее, оценивается в 76,9 тыс. человек, вылечились более 22,8 тыс.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Южная Корея, коронавирус
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