Мосгорсуд освободил от наказания судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева

Мосгорсуд за истечением срока давности освободил Константина Пономарева от наказания по делу о хищении у Лесбанка. Бизнесмена приговорили к десяти годам колонии общего режима в 2025 году

Московский городской суд 23 января освободил от наказания за истечением срока давности бизнесмена Константина Пономарева, которого Тверской районный суд Москвы в сентябре прошлого года приговорил к десяти годам колонии общего режима по делу о хищении у Лесбанка 38 простых векселей крупнейших российских банков на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Уголовное преследование в отношении соучастников преступления, бывшего председателя правления банка Сергея Никитина и главного бухгалтера Ирины Скоробогатовой, условно осужденных на пять лет и четыре года соответственно, также прекращено. Это связано с тем, что совершенное преступление относится к осени 2015 года, а срок давности по ч. 4 ст. 159, 160 и 174.1 УК, по которым фигурантов осудили в зависимости от их роли, составляет десять лет.

Поскольку Пономарев освобожден от наказания по нереабилитирующему основанию, судебная коллегия по просьбе прокуратуры оставила в силе решение о взыскании с бизнесмена 1,709 млрд руб, а также об удовлетворении гражданского иска на 893 млн руб., предъявленного Лесбанком ему и Скоробогатовой. В свою очередь, защита назвала такое требование надзорного ведомства «незаконным и необоснованным». Адвокат Марина Андреева в апелляционной жалобе заявила, что, согласно позиции Верховного суда, при прекращении дела по обстоятельствам, не влекущим права на реабилитацию, могут быть конфискованы только те предметы, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.

Выйти на волю бизнесмен не сможет — он еще не до конца отбыл срок по приговору Солнечногорского горсуда Подмосковья, в 2020 году назначившего ему десять лет и два месяца колонии по делу о покушении на мошенничество и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, в прошлом сентябре следствие предъявило Пономареву обвинение в попытке дать взятку военнослужащему за согласие отправить его на военную операцию. По этому делу был также арестован адвокат Роман Еронов, через которого, по данным СКР, бизнесмен и намеревался передать 2 млн руб. сотруднику военкомата.

Последний приговор Пономареву — десять лет, а по совокупности с предыдущим 14 лет колонии общего режима— касается хищения, произошедшего, как полагает следствие, в октябре 2015 года. Согласно обвинению, накануне отзыва у Лесбанка лицензии фигуранты украли 38 простых векселей Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, ВТБ и банка «Открытие» общей стоимостью 1,1 млрд руб. По версии следствия, Пономарев сообщил сотрудникам кредитного учреждения о намерении приобрести Лесбанк, после чего по его указанию председатель правления Никитин и главбух Скоробогатова оформили документы о покупке ценных бумаг и внесении в кассу 1 млрд руб. При этом, настаивало следствие, векселя Пономареву передали фактически бесплатно. Впоследствии бизнесмен отмыл похищенное путем продажи ценных бумаг компании «Тандем Центр», получившей после их погашения 1,709 млрд руб, считает следствие. Вину фигуранты дела не признали.

Бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения» Константин Пономарев находится в заключении с июня 2017 года. Впервые его арестовали, а впоследствии осудили на восемь лет по обвинению в организации ложного доноса. Тогда следствие сочло, что бизнесмен вместе с адвокатом Максимом Загорским требовал возбуждать уголовные дела о клевете, чтобы использовать решения по ним в спорах с IKEA. В 2010 году Пономарев стал известен благодаря тому, что смог по внесудебному решению получить от компании 25 млрд руб. за использование ею генераторов в 2007–2008 годах.